Novi izbornik protivnika Hrvatske na Svjetskom prvenstvu: 'Možemo pobijediti bilo koga'

Novi izbornik Gane, Carlos Queiroz, izjavio je u četvrtak da će vođenje "Crnih zvijezda" na Svjetskom prvenstvu 2026. biti najveći izazov u njegovoj bogatoj karijeri.

Gana će, uz Englesku i Panamu, biti suparnik Hrvatske na mundijalu.

"Nakon osam reprezentacija, ovo je najveći izazov u mojoj karijeri jer kada radite za Ganu, ne očekujete ništa osim pobjede, pobjede, pobjede", rekao je 73-godišnji portugalski izbornik na svojoj prvoj konferenciji za novinare.

Queiroz, kojeg je u glavnom gradu Accri dočekala gomila navijača i novinara uz zvuke skandiranja i bubnjeva, prethodno je vodio Portugal, Iran, Egipat, Kolumbiju, a također i Real Madrid.

Gana se kvalificirala za pet svjetskih prvenstava (2006., 2010., 2014., 2022. i 2026.), ali njezini nedavni nastupi bili su blijedi. Za nadolazeće Svjetsko prvenstvo, portugalski izbornik obećao je samo "naporan rad".

Njegov prioritet je usaditi pobjednički mentalitet i ojačati timsku koheziju. „Ako igramo zajedno, s pravim mentalitetom, možemo pobijediti bilo kojeg protivnika na svijetu“, izjavio je. Queiroz je naglasio da je Gana „nacija nogometaša“ koju želi transformirati u „naciju prvaka“.

Naglasio je disciplinu i jedinstvo, tvrdeći da nijedan pojedinac neće biti iznad kolektiva.

"Momčad je najvažniji igrač“, inzistirao je. „Nitko ne posjeduje dres reprezentacije, on se mora zaslužiti.“