ARBELOINO VRIJEME GOTOVO

Perez ovom odlukom pokazao Arbeloi da je bivši: Jedan čovjek postao je favorit za klupu Reala

Karlo Koret
20.04.2026.
u 11:39

Poznato je kako je Perez odmah nakon ispadanja iz Lige prvaka od Bayerna pokušao nagovoriti Zinedinea Zidanea da se vrati na klupu Reala, no Zizou se zahvalio jer će nakon Svjetskog prvenstva preuzeti izborničku klupu Francuske.

Alvaro Arbeloa po svemu sudeći napustiti će klupu madridskog Reala na kraju ove sezone. 43-godišnji Španjolac preuzeo je klupu na polovici sezone kada je otkaz dobio Xabi Alonso. Od početka se pretpostavljalo da će trener biti samo do kraja sezone, no on se nadao kako bi ipak mogao dobiti  produljenje i za sljedeću sezonu. Na njegovu žalost, najnoviji potez predsjednika Florentina Pereza dokaz je da to ipak neće biti slučaj.

Arbeloa je od početka pred sobom imao težak zadatak jer praktički jedini način na koji bi zadržao posao i za sljedeću sezonu bio bi da je osvojio Ligu prvaka ili LaLigu. Iz Europe je ispao, dok su mu u domaćem prvenstvu šanse minimalne tako da mu je sudbnina praktički zapačećana. To je potvrdio i Perez kada je rekao kako od sljedeće sezone želi iskusnijeg trenera na klupi Reala.

Karlsruhe se oprostio od Srećka Bogdana

Predsjednik Kraljevskog kluba opekao se u ovoj sezoni kada je dao priliku dvojici mlađih trenera i odmah zažalio. Poznato je kako je odmah nakon ispadanja iz Lige prvaka od Bayerna pokušao nagovoriti Zinedinea Zidanea da se vrati na klupu Reala, no Zizou se zahvalio jer će nakon Svjetskog prvenstva preuzeti izborničku klupu Francuske. 

Kao favorit za klupu Reala tako se, po mišljenju španjolskih medija, profilirao Jose Mourinho. Prošlo je nekoliko godina otkad je 'The Special One' vodio neku od najmoćnijih momčadi svijeta, ali je istovremeno jedan od rijetkih trenera s dovoljno karizme da drži kontrolu nad svlačionicom Kraljevskog kluba. Ni sam Portugalac ne bi imao ništa protiv povratka na klupu kluba koji je vodio od 2010. do 2013. 

Tada je osvojio jednu titulu u prvenstvu, jedan Kup kralja i jedan Superkup, no to nije bilo dovoljno da zadovolji ambicije Kraljevskog kluba. Situacija je sada bitno drugačija, na Mourinha se ne gleda kao na jednog od najboljih svjetskih trenera, ali i Real bi drugu sezonu zaredom mogao, i vjerojatno hoće, ostati bez velikog trofeja. Spoj momčadi i trenera koji oboje traže povratak na vrh mogao bi se pokazati kao dobitna kombinacija.

Florentino Perez novi trener Jose Mourinho Alvaro Arbeloa Real Madrid

