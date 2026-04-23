Nova loša vijest za Hrvatsku, ozlijedio se još jedan vatreni

Nogometaši Orlando Cityja pred svojim su navijačima s uvjerljivih 4-1 svladali Charlotte, čija je vrata čuvao Kristijan Kahlina.

Luis Otavio je u 21. minuti udarcem s 20 metara postigao prvi pogodak za domaću momčad, a Morrison Agyemang je u 33. minuti izjednačio, što je bio i rezultat na poluvremenu. U 49. minuti je Martin Ojeda postigao prvi od svoja dva pogotka preciznim udarcem iz kaznenog prostora, a u 61. minuti je bio precizan i iz slobodnog udarca s 20-ak metara. Konačnih 4-1 je postavio Ignacio Gomez u 87. minuti.

Hrvatski vratar nije izravno kriv ni za jedan pogodak, a možda je mogao bolje reagirati kod Ojedinog slobodnog udarca u 61. minuti.

Marco Pašalić zbog ozljede nije konkurirao za sastav Orlanda.

Orlando City je prekinuo niz od četiri utakmice bez pobjede i sa sedam bodova iz devet utakmica se nalazi na 12. mjestu u Istočnoj konferenciji MLS-a. Charlotte je na petom mjestu sa 14 bodova iz devet nastupa. Na vrhu su Nashville sa 19 bodova iz osam utakmica i Inter Miami s 18 bodova iz devet nastupa.

Petar Musa bio je u početnoj postavi Dallasa koji je na svom stadionu poražen od Minnesote s 1-0. Strijelac pobjedničkog pogotka bio je Anthony Markanich u 31. minuti.

Musa je u 70. minuti morao napustiti igru zbog ozljede koju je pretrpio nekoliko minuta prije nakon jednog pokušaja udarca, kad mu je suparnički branič uklizao u blok. Kasnije se pokazalo da je i Musa bio u zaleđu pa bi pogodak, i da ga je postigao, bio poništen.

Ovo je bio prvi domaći poraz Dallasa u novoj sezoni, a Musina momčad se nalazi na osmom mjestu u Zapadnoj konferenciji s 13 bodova iz devet utakmica. Vodeći San Jose ima 24 boda, a Vancouver je drugi s 21 bodom iz osam nastupa.