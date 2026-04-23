Ukrajinci imaju novo oružje: Čini se da se prvi put pojavilo u javnosti

Čini se da se novi ukrajinski projektil zemlja-zrak prvi put pojavio u javnosti. Oružje je identificirano kao Koral (ponekad se piše i Coral). Razvoj projektila poznat je već neko vrijeme, kao dio šireg napora za razvoj domaćih zemaljskih sustava protuzračne obrane. Iako nije posebno označen, projektil Koral bio je dio izložbe projektila, dronova, hibrida projektila i dronova te drugih bespilotnih platformi razvijenih u Ukrajini, koje je nedavno predstavio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
Drugo oružje prikazano na izložbi, koja je postavljena u povodu praznika radnika obrambene industrije zemlje, uključivalo je krstareću raketu Neptun, raketni dron Areion i navođeni topnički projektil Viljak. Još 2021. godine, prije potpune ruske invazije na Ukrajinu, ukrajinski dizajnerski biro Luch predstavio je raketu Koral, namijenjenu naoružavanju sustava protuzračne obrane srednjeg dometa.
Krajem 2023. godine, ukrajinsko Ministarstvo obrane odredilo je protuzračnu obranu, uključujući nastavak razvoja projektila zemlja-zrak Koral, kao jedan od svojih glavnih prioriteta za 2024. godinu.
Ukrajinci pobjeđuju u bitci kod ok korala.
Budite raja pa dajte i nama koju ! Valjda če naš uvaženi vrhovni zspovjednik to dozvoliti.
Nažalost nam naš predsjednik ovo oružje neće dozvoliti. Ako je nešto dokazano najbolje onda on to neće. A i ne brane se njegovi sinovi tim oružjem nego oni koji služe u našoj vojsci pa to zato nije važno.