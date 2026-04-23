Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 245
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PROJEKTIL ZEMLJA-ZRAK

Ukrajinci imaju novo oružje: Čini se da se prvi put pojavilo u javnosti

Autor
Danijel Prerad
23.04.2026.
u 21:57

Krajem 2023. godine, ukrajinsko Ministarstvo obrane odredilo je protuzračnu obranu, uključujući nastavak razvoja projektila zemlja-zrak Koral, kao jedan od svojih glavnih prioriteta za 2024. godinu.

Čini se da se novi ukrajinski projektil zemlja-zrak prvi put pojavio u javnosti. Oružje je identificirano kao Koral (ponekad se piše i Coral). Razvoj projektila poznat je već neko vrijeme, kao dio šireg napora za razvoj domaćih zemaljskih sustava protuzračne obrane. Iako nije posebno označen, projektil Koral bio je dio izložbe projektila, dronova, hibrida projektila i dronova te drugih bespilotnih platformi razvijenih u Ukrajini, koje je nedavno predstavio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Drugo oružje prikazano na izložbi, koja je postavljena u povodu praznika radnika obrambene industrije zemlje, uključivalo je krstareću raketu Neptun, raketni dron Areion i navođeni topnički projektil Viljak. Još 2021. godine, prije potpune ruske invazije na Ukrajinu, ukrajinski dizajnerski biro Luch predstavio je raketu Koral, namijenjenu naoružavanju sustava protuzračne obrane srednjeg dometa.

Ključne riječi
naoružanje rat u Ukrajini Ukrajina raketa

Komentara 6

Pogledaj Sve
Avatar nisam_robot
nisam_robot
22:31 23.04.2026.

Nažalost nam naš predsjednik ovo oružje neće dozvoliti. Ako je nešto dokazano najbolje onda on to neće. A i ne brane se njegovi sinovi tim oružjem nego oni koji služe u našoj vojsci pa to zato nije važno.

MA
Madam
22:47 23.04.2026.

Ukrajinci pobjeđuju u bitci kod ok korala.

PR
prajdali100
22:04 23.04.2026.

Budite raja pa dajte i nama koju ! Valjda če naš uvaženi vrhovni zspovjednik to dozvoliti.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!