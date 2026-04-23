Bliži nam se nova velika promjena: Evo što nas čega, zahvatit će cijelu zemlju

Diljem zemlje danas će biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti poslijepodne uz umjerenu naoblaku. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni, poslijepodne na udare moguće i jak. Na Jadranu se očekuje mjestimice umjerena i jaka bura, prijepodne lokalno s olujnim udarima, dok će poslijepodne okretati na sjeverozapadni vjetar, a navečer slabjeti. Najviša dnevna temperatura zraka bit će većinom između između 16 i 21 °C, navodi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Za zagrebačku, karlovačku i gospićku regiju za jutarnje su sate izdana žuta upozorenje zbog mjestimice slabog mraza. Uz to, izdan je niz alarma zbog vjetra, točnije za kninsku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju, Kvarner i Kvarnerić, Velebitski kanal te Dalmaciju.

Idućih će dana, također, biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti prolazno uz umjerenu naoblaku. Vjetar na kopnu bit će slab, u petak na istoku i umjeren sjeverozapadni, a u nedjelju će posvuda zapuhati sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu tijekom noći i jutra do umjerena bura i sjeverac, a danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, u petak na otocima i jak. Danju će biti većinom toplo, a jutarnja temperatura bit će u postupnom rastu.

Idućeg tjedna očekuje se novi preokret, prema posljednjim podacima DHMZ-a. Malo kiše moglo bi, prema kartama, biti već u ponedjeljak, no prava promjena očekuje se tijekom utorka i srijede. U utorak će oborine zahvatiti unutrašnjost, Istru i gorsko područje, a potom će tokom srijedi prijeći i na jug.

