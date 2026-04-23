Bliži nam se nova velika promjena: Evo što nas čega, zahvatit će cijelu zemlju

Diljem zemlje danas će biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti poslijepodne uz umjerenu naoblaku. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni, poslijepodne na udare moguće i jak. Na Jadranu se očekuje mjestimice umjerena i jaka bura, prijepodne lokalno s olujnim udarima, dok će poslijepodne okretati na sjeverozapadni vjetar, a navečer slabjeti. Najviša dnevna temperatura zraka bit će većinom između između 16 i 21 °C, navodi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).
Za zagrebačku, karlovačku i gospićku regiju za jutarnje su sate izdana žuta upozorenje zbog mjestimice slabog mraza. Uz to, izdan je niz alarma zbog vjetra, točnije za kninsku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju, Kvarner i Kvarnerić, Velebitski kanal te Dalmaciju.
Idućih će dana, također, biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti prolazno uz umjerenu naoblaku. Vjetar na kopnu bit će slab, u petak na istoku i umjeren sjeverozapadni, a u nedjelju će posvuda zapuhati sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu tijekom noći i jutra do umjerena bura i sjeverac, a danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, u petak na otocima i jak. Danju će biti većinom toplo, a jutarnja temperatura bit će u postupnom rastu.
Idućeg tjedna očekuje se novi preokret, prema posljednjim podacima DHMZ-a. Malo kiše moglo bi, prema kartama, biti već u ponedjeljak, no prava promjena očekuje se tijekom utorka i srijede. U utorak će oborine zahvatiti unutrašnjost, Istru i gorsko područje, a potom će tokom srijedi prijeći i na jug.
Znate li da ove predmete nikada ne smijete imati u autu? Ako vas policija uhvati, ne gine vam kazna
Demografi znaju da jače južine i temperaturni extremi uzrokuju podizanje krivulje smrtnosti, ali da nakon toga slijedi period sa padom jer je extrem uzrokovao odlazak svih koji su tada bili "rubni". Znanost je to koju treba poznavati za zauzeti argumentirani stav.