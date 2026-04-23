SLAVI JUBILEJ

Omiljeni HRT-ov voditelj obratio se javnosti emotivnom porukom: 'Hvala gledateljima'

Joško i Tarik dobro su rasploženi
Foto: TOMAŽ SKALE
23.04.2026.
u 09:18

- Hvala gledateljima, natjecateljima, cijeloj ekipi Potjere na svakoj od tisuću emisija jer su mi svojom podrškom dali vjetar u leđa. Idemo dalje, poručio je emotivni Lokas koji je, slaveći 1000. emisiju koju je odradio kao voditelj popularnog kviza, spomenuo prvog voditelja "Potjere" Tarika Filipovića, a zatim se zahvalio i ekipi lovaca - Deanu Kotigi, Mladenu Vukorepi, Krešimiru Sučeviću Međeralu i Morani Zibar

Jedno od najomiljenijih televizijskih lica, voditelj kviza "Potjera" Joško Lokas, na svojim je društvenim mrežama podijelio emotivnu objavu kojom slavi veliki osobni jubilej. Naime, iako je u srijedu emitirana 1827. epizoda "Potjere", za Lokasa je to bila 1000. epizoda u voditeljskoj ulozi ovog popularnog HRT-ovog kviza. U objavi je napisao sljedeće:

- Danas će se emitirati 1827. emisija Potjere. Osim tako velikog broja emitiranih emisija koje smo voditeljski napravili Tarik Filipović i ja, meni je posebna jer je to moja simbolično zaokružena tisućita (stvarno 1001) emisija sa sjajnom ekipom lovaca koje često nazivam i mojom drugom obitelji. Hvala gledateljima, natjecateljima, cijeloj ekipi Potjere na svakoj od tisuću emisija jer su mi svojom podrškom dali vjetar u leđa. Idemo dalje - poručio je emotivni Lokas, koji je spomenuo prvog voditelja "Potjere" Tarika Filipovića, a zatim se zahvalio i ekipi lovaca - Deanu Kotigi, Mladenu Vukorepi, Krešimiru Sučeviću Međeralu i Morani Zibar. 

U komentarima na objavu javili su se spomenuti akteri. "Ajd bar još toliko", poželjela mu je Zibar, dok se Kotiga oglasio na sebi karakterističan način: "Samo ako možete malo razgovijetnije čitati", našalio se s voditeljem lovac. Joškov prethodnik Tarik Filipović, poznatiji kao voditelj kviza "Tko želi biti milijunaš?", svom kolegi ostavio je srce, na što mu je Lokas odgovorio s "braco❤".

Joško Lokas: 'Aplauz publike nije samo zahvala nego i poziv da nastavimo, a kviz s Deanom će biti gušt'
Joško i Tarik dobro su rasploženi
Podsjetimo, od malih nogu, Joško Lokas bio je dijete koje sve pita, sve zapisuje, sve želi znati. Dok su se drugi igrali loptom, on je u pauzama utakmica smišljao pitanja za prijatelje – tko zna najviše o filmovima, geografiji ili sportu. Danas, više od dvadeset godina kasnije, kvizovi su njegov profesionalni dom, a znanje i radoznalost ostali su mu najvjerniji životni suputnici. Privlači ga, kako sam kaže, ta posebna kombinacija igre i znanja, osjećaj da te svako pitanje može iznenaditi, ali i naučiti nečemu što ti možda sutra promijeni perspektivu. “Znanje je kao dobra knjiga – uvijek želiš još jedno poglavlje”, rekao nam je u intervjuu kojeg možete pročitati OVDJE
Joško Lokas potjera HRT showbiz

PP
plavac plavi
10:54 23.04.2026.

Nepismeni napuhanko!! Kaže: "sada je red na Ivanu ...", a pravilno je: Sada je Ivan na redu!Ima još sličnih "bisera"!

JU
JulianaJuliana
10:57 23.04.2026.

Odličan kviz, iskrene čestitke Jošku i cijeloj ekipi!

