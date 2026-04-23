NEOČEKIVANO

FOTO Omiljeni voditelj nakon više od 20 godina odlazi s Nove TV, evo gdje ćemo ga gledati

23.04.2026.
u 17:20

RTL Hrvatska s ponosom potvrđuje da se redakciji informativnog programa pridružuje Petar Pereža, jedan od najiskusnijih i najcjenjenijih televizijskih urednika i voditelja u zemlji koji će svojim bogatim iskustvom dodatno osnažiti tim središnje informativne emisije RTL Danas u kreiranju relevantnog i nepristranog informativnog sadržaja.

Uz voditeljsku ulogu, Petar Pereža će znanjem stečenim tijekom niza emisija uživo pridonijeti i uredničkim procesima unutar redakcije, čime RTL nastavlja okupljati vodeće medijske stručnjake na tržištu, vodeći se najvišim profesionalnim standardima i vrijednostima. Jačanje informativnog tima RTL-a i visoki profesionalni standardi najvažniji su korak prema stabilnom rastu gledanosti, kakav informativna redakcija RTL-a bilježi proteklih godinu dana. RTL Danas bilježi kontinuirani rast gledanosti, proteklog tjedna bio je najgledanija središnja informativna emisija u Hrvatskoj.1

"RTL Danas u posljednjih godinu dana bilježi stabilan rast gledanosti i jasno profiliranu uredničku poziciju na tržištu. Drago nam je što nam se Petar pridružuje i želimo mu srdačnu dobrodošlicu u naš tim. Nastavljamo jačati redakciju novinarima koji donose visoke profesionalne standarde i dodatno podižu kvalitetu našeg informativnog programa“, izjavila je Željka Marijanović, direktorica informativnog programa RTL-a.

Podsjetimo, Petar Pereža svoju je televizijsku karijeru počeo 2004. godine, a od 2005. kontinuirano je vodio središnju informativnu emisiju, postavši jedno od najomiljenijih lica kućanstava diljem zemlje. Tijekom dugogodišnjeg rada sudjelovao je u praćenju najvažnijih društveno-političkih događaja u Hrvatskoj i svijetu, a publika kao i stručna javnost redovito su ga svrstavali među najveća domaća televizijska imena.

PR
prajdali100
17:39 23.04.2026.

Mijenjam fiću za trabanta,šifra g.. o za g...o.

KP
Karlovacko pivo
17:50 23.04.2026.

Ja bih se pridrdružio Romini

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Omiljeni HRT-ov voditelj obratio se javnosti emotivnom porukom: 'Hvala gledateljima'

- Hvala gledateljima, natjecateljima, cijeloj ekipi Potjere na svakoj od tisuću emisija jer su mi svojom podrškom dali vjetar u leđa. Idemo dalje, poručio je emotivni Lokas koji je, slaveći 1000. emisiju koju je odradio kao voditelj popularnog kviza, spomenuo prvog voditelja "Potjere" Tarika Filipovića, a zatim se zahvalio i ekipi lovaca - Deanu Kotigi, Mladenu Vukorepi, Krešimiru Sučeviću Međeralu i Morani Zibar

