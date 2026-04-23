'UMIREM OD GLADI'

Jedna od najzgodnijih Hrvatica opisala dramu: 'Jako sam plakala, osjetila sam užasnu bol'

Ana Maria Marković
Foto: Instagram
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
23.04.2026.
u 07:31

"Već četiri sata čekam na CT pregled, umirem od gladi. No, ne smijem ništa jesti ni piti prije pregleda, je li to normalno u SAD-u?", napisala je Marković koju mediji nazivaju jednom od najljepših hrvatskih sportašica.

Hrvatska nogometašica Ana Maria Marković trenutačno igra u američkom Brooklyn FC-u, a doživjela je nezgodu na treningu. Naime, slomila je nos te onda na Instagramu opisala što joj se dogodilo.

"Da, slomila sam nos. Ova priča je pomalo smiješna jer mi je sestra slomila nos. Dogodilo se na treningu, jel’? Nos su mi morali vratiti na mjesto, a prvo što smo ovdje morali napraviti bilo je utrnuti mi lice. Slomila sam nos i to je bila jedna od najgorih boli, užas, mrzim injekcije, a sad mi sve utrnjuju i onda će mi vratiti nos na mjesto", napisala je Marković te naglasila:

"Bilo je ludo. Jako sam plakala. Gornji dio lica ne osjećam. Prvo ću vidjeti kako izgleda izvana, a onda ga samo vratiti na mjesto. Rekli su mi da se samo 70 % nosova vrati u normalu. To mi nije dovoljno. Možda ću trebati operaciju. Ali zasad mogu igrati s maskom."

 
Komentara 1

Avatar Fejk Njuz
Fejk Njuz
08:23 23.04.2026.

ČETIRI sata bez jela???? mislim da to nije moguće preživjeti...

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

