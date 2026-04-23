Kod Luke Modrića nije u pitanju novac, a ako razgovarate s njim reći će vam jedno

Gdje će hrvatski kapetan Luka Modrić igrati iduće sezone još nije poznato. Luka je nakon 13 godina u Realu ove sezone prešao u Milan, no ne zna se hoće li ostati u klubu i nakon Svjetskog prvenstva. Svoje mišljenje na tu temu dao je talijanski novinar Carlos Passerini koji prati Milan.

"Trener Allegri ima utjecaj, ali Modrićev izbor bit će prije svega osoban. Odlučit će prije Svjetskog prvenstva i dobro zna da se do tada mora izjasniti. Mnogi važni obiteljski aspekti dolaze do izražaja: mora odlučiti hoće li se vratiti kući ili ostati u Milanu dok mu djeca odrastaju. Tu u pitanju nije novac niti će ikada biti", rekao je Passerini te dodao:

"Ako razgovarate s Lukom, reći će vam da je sretan u Milanu i s trenerom koji ga savršeno vodi. Modrić želi pobjeđivati ​​s Milanom, ima mentalitet prvaka, ne želi igrati nogomet nego pobjeđivati. Definitivno želi podići ljestvicu, o tome je razgovarao i s Allegrijem. Savršeno se razumiju i razumije probleme..."

Talijanski mediji pišu da Milan želi zadržati Modrića koji je potpisao jednogodišnji ugovor. No, Luka mora odlučiti hoće li ostati na San Siru i uopće u Italiji.