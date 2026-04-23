Počela prodaja ulaznica za Igre 2028: Planulo četiri milijuna karata, a cijene za neke događaje su astronomske

Manje od dvije godine uoči početka Olimpijskih igara u Los Angelesu, ludnica za ulaznicama već je u punom jeku. Organizacijski odbor LA28 objavio je kako je u prvoj fazi prodaje, koja je započela u travnju, prodano više od četiri milijuna ulaznica, što predstavlja povijesni uspjeh i prodaju bez presedana u usporedbi s bilo kojim prethodnim Igrama. Prodaja je započela pretprodajom za stanovnike Los Angelesa i Oklahoma Cityja, gdje će se održavati natjecanja u softballu i kanuu, nakon čega je uslijedila i globalna faza. Unatoč ogromnom uspjehu, cijeli je proces obilježen i frustracijama brojnih obožavatelja koji su se suočili s vrtoglavim cijenama i činjenicom da su najpovoljnije ulaznice nestale u tren oka, ostavljajući iza sebe samo one papreno skupe.

Organizatori su snažno promovirali činjenicu da će više od milijun ulaznica biti dostupno po cijeni od samo 28 dolara, što je najniža cijena u modernoj povijesti Igara. I doista, tijekom lokalne pretprodaje prodano je stotine tisuća upravo takvih, najpovoljnijih ulaznica. No, kada se prodaja otvorila za ostatak svijeta, slika je postala znatno drugačija. Prosječna cijena ulaznice, kako navodi LA28, iznosi ispod 200 dolara, no važno je napomenuti da ta cijena uključuje i obaveznu naknadu za uslugu od čak 24 posto. Iako je točno da će otprilike 75 posto svih ulaznica, uključujući i finala, koštati manje od 400 dolara, onih pet posto ulaznica za najatraktivnija mjesta na najprestižnijim događajima dosežu cijene veće i od 1000 dolara, a u nekim slučajevima i preko 5000 dolara.

Upravo su te astronomske cifre izazvale šok i nevjericu diljem svijeta. Aaron Sadler, obožavatelj iz Arkansasa koji je prisustvovao Igrama u Parizu 2024., slikovito je opisao svoje iskustvo s kupnjom za LA28.

- Pretpostavljam da bih morao podići kredit i prodati bubreg - izjavio je, ističući kako su ulaznice za ista natjecanja u Los Angelesu i do tri puta skuplje nego što su bile u Parizu.

Posebno je istaknuo ogromnu razliku u naknadi za uslugu, koja je u Parizu iznosila tek 1,5 posto, dok je u Los Angelesu narasla na nevjerojatnih 24 posto. Društvenim mrežama proširile su se snimke zaslona koje prikazuju kako četiri ulaznice za ceremoniju otvaranja koštaju preko 10.000 dolara, a cijene za preliminarne utrke u plivanju dosezale su i 1100 dolara po komadu.

Velika potražnja dovela je do toga da su neki sportovi rasprodani gotovo odmah. Ritmička gimnastika pokazala se kao apsolutni hit i njezin je kontingent ulaznica planuo najbrže. Jednako tako, sav dostupan inventar za četiri nova olimpijska sporta - flag football, lacrosse, softball i squash - rasprodan je u prvoj fazi. Velik interes vladao je i za surfanje, čije su se ulaznice po cijeni od 28 dolara za natjecanje na legendarnoj lokaciji Trestles razgrabile isključivo tijekom lokalne pretprodaje. Interes je bio uistinu globalan, s kupcima iz 85 zemalja te svih američkih saveznih država i teritorija, a najveći broj međunarodnih kupaca stigao je iz Velike Britanije, Kanade, Meksika i Japana. Zanimljivo, za prve Igre u povijesti na kojima će sudjelovati više sportašica nego sportaša, natjecanja u ženskoj konkurenciji prodavala su se bolje od onih u muškoj.

Suočen s kritikama, Organizacijski odbor LA28 brani svoju cjenovnu politiku. Ističu kako su Igre u Los Angelesu u potpunosti privatno financirane, s proračunom koji premašuje sedam milijardi dolara, a od prodaje ulaznica i ugostiteljskih paketa očekuje se prihod od čak 2,5 milijarde dolara. Cijene su, tvrde, usklađene sa standardima za velike sportske i zabavne događaje u Sjedinjenim Državama, a visoka naknada za uslugu pokriva troškove sigurnosne obrade, razvoja platforme, korisničke podrške i distribucije.

Za sve one koji u prvoj rundi nisu uspjeli doći do željenih ulaznica, postoji i druga prilika. Nova faza prodaje, nazvana "Drop 2", najavljena je za kolovoz ove godine i ponudit će osvježeni inventar ulaznica za sve olimpijske sportove, uključujući i one koji su se možda rasprodali u prvoj fazi. Registracija za izvlačenje za kupnju otvorena je do 22. srpnja. Svi koji su se registrirali za prvu fazu, a nisu dobili termin za kupnju ili nisu iskoristili svoj limit, automatski ulaze u bubanj za drugu rundu. Svaki kupac ima ograničenje od 12 ulaznica za opća natjecanja te dodatnih 12 ulaznica za nogometni turnir.

Planirano je više ovakvih faza prodaje s dodijeljenim vremenskim terminima za kupnju, prije nego što se proces prebaci na model "tko prvi, njegova djevojka", kako se Igre budu približavale. Službena platforma za preprodaju ulaznica bit će pokrenuta tek 2027. godine, a organizatori upozoravaju obožavatelje da ne kupuju ulaznice na neslužbenim stranicama jer ne mogu jamčiti za njihovu valjanost. Prodaja ulaznica za Paraolimpijske igre, prve koje će se održati u Los Angelesu, također će započeti 2027. godine. LA28 planira ponuditi ukupno 14 milijuna ulaznica za Olimpijske i Paraolimpijske igre, čime bi nadmašili rekord od 12 milijuna prodanih ulaznica za Igre u Parizu.