Razorili ga, a sada donose novi zakon: Ljudima prijeti masovna deložacija, evo što se događa

Četiri godine nakon brutalne opsade u kojoj je uništeno ili teško oštećeno gotovo 90 posto stambenih zgrada, Mariupolj bi prema ruskoj propagandi trebao biti primjer "uspješne obnove" i integracije u "novu Rusiju". No stvarnost je daleko mračnija. Naime, novi ruski zakon prijeti masovnim deložacijama stanovnika iz njihovih domova. Ruske vlasti donijele su propis koji obvezuje sve vlasnike nekretnina na okupiranim područjima, uključujući Mariupolj, da u osobnom dolasku podnesu zahtjev za ruski vlasnički list. Oni koji to ne učine riskiraju da im država oduzme stanove i kuće. Aktivisti za ljudska prava upozoravaju da je riječ o namjernoj mjeri kojom se želi dodatno učvrstiti ruska kontrola nad teritorijem i omogućiti preseljenje ruskih državljana na mjesta Ukrajinaca.

Jedna 53-godišnja stanovnica Mariupolja, koja je cijeli život provela u tom gradu, živi u stalnom strahu. Zatražila je anonimnost zbog sigurnosti. Njezin stan je registriran na kćer koja živi u Poljskoj. Kći je 2024. godine pokušala ući u Mariupolj, ali su je ruske vlasti označile kao „sigurnosni rizik“ i zabranile joj ulazak u Rusiju na 20 godina. "Dok god moja kći ne može doći ovamo, ne može registrirati ovu imovinu po ruskom zakonu. To znači da me svakog trenutka mogu izbaciti iz mog doma", rekla je zabrinuta žena, piše New York Times.

Slične priče ponavljaju se diljem okupiranih područja. Mnogi stanovnici ne mogu ispuniti uvjete jer su im rodbina ili supružnici izbjegli u Ukrajinu ili Europu, a ruske vlasti često zabranjuju povratak onima koje smatraju nepouzdanima. Istodobno, ruske vlasti grade nove stambene zgrade, no one ne rješavaju kronični nedostatak smještaja za one koji su ostali bez krova nad glavom tijekom opsade.

Istraživačica iz Human Rights Watcha, Kseniya Kvitka, ističe da Rusija sustavno onemogućuje Ukrajincima povratak kako bi riješili imovinska pitanja, što ovaj zakon čini posebno opterećujućim i diskriminatornim. Umjesto da donese stabilnost, novi propis dodatno produbljuje nesigurnost među preostalim stanovništvom. Dok Moskva na televizijskim ekranima prikazuje blistave nove zgrade i „sretan život u novim republikama“, na ulicama Mariupolja vlada strah od gubitka vlastitog doma. Ovaj potez ruskih vlasti tumači se kao još jedan korak u sustavnom brisanju ukrajinskog identiteta i vlasništva na okupiranim teritorijima, dok se istodobno priprema prostor za doseljavanje Rusa.