LA LIGA

Europski velikan nalazi se pred ispadanjem u niži rang: Porazio ih je direktni suparnik u borbi za ostanak

LaLiga - Sevilla v Atletico Madrid
Marcelo del Pozo/REUTERS
Autori: vecernji.hr, Hina
23.04.2026.
u 22:05

Nogometaši Levantea večeras su u Valenciji pobijedili Sevillu 2-0, u utakmici 33. kola španjolske Primere. Oba gola za Levante postigao je Ivan Romero u 38. i 4. minuti sudačke nadoknade drugog poluvremena. 

Sevilla je na 17. mjestu, odmah iznad zone ispadanja, s 34 boda, dok je Levante na pretposljednjem, 19. mjestu, s 32 boda. Peterostrukim osvajačima Europske lige opasno prijeti ispadanje u niži rang natjecanja. U cijeloj sezoni imaju samo devet prvenstvenih pobjeda te čak 16 poraza.

Do kraja sezone ostalo je još šest kola, a u posljednjih devet utakmica osvojili su isto toliko bodova. Momčad je u velikoj krizi, a ispadanje u Segundu bilo bi ravno katastrofi. U prilog im ne ide ni što u preostalih šest kola imaju čak četiri susreta s momčadima s gornjeg dijela tablice, uključujući i utakmice s Real Madridom i Villarrealom koji će sljedeće sezone najvjerojatnije igrati Ligu prvaka i osvajačem kupa Real Sociedadom.
