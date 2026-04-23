Stari bolnički kartoni iz Vrapča svjedoče o tome kako društvo odlučuje tko je 'lud', a tko zdrav

Naslov njezine knjige je citat. Rečenica jednog pacijenta, zapisana rukom liječnika u bolnički karton negdje na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće, u instituciji koju je Zagreb poznavao pod raznim imenima, da nabrojimo samo ona najpoznatija: stenjevečka ludnica, Zavod za umobolne, bolnica Vrapče. “Ova kuća je kuća istine, ja mislim.” Ta rečenica sadrži sve što knjigu hrvatske lingvistice Mislave Bertoše čini iznimnom: glas pacijenta koji se probija kroz birokraciju te institucije, nesigurnost utkanu u onome “ja mislim”, i pitanje tko zapravo ima pravo definirati istinu u zgradi u kojoj su jedni zaključani, a drugi drže ključeve.