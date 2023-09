VIDEO Mihael Žaper potpisao za Hajduk. Evo kako je na Poljudu predstavljen bivši kapetan Osijeka

NK Osijek i HNK Hajduk postigli su dogovor o transferu donedavnog kapetana Mihaela Žapera u redove splitske momčadi s kojom je dosadašnji veznjak bijelo-plavih potpisao višegodišnji ugovor. Za Osijek je proteklih godina skupio 147 nastupa i postigao 18 golova, igrajući na pozicijama zadnjeg veznog i(li) stopera. Debitirao je s Interom u Zaprešiću, u svibnju 2016., kada je zabio i svoj prvi pogodak u nacionalnom prvenstvu.

- Da, došlo je vrijeme rastanka. Odlučio sam se za novi izazov, a rastati se s Osijekom sigurno nije lako i jednostavno, nakon svega što smo prošli zajedno. To je klub u kojem sam igrački sazrijevao, uz koji me veže puno toga lijepoga i u kojem sam dočekao svoju šansu. No, u profesionalizmu postoje trenutci kada se donose odluke poput ove, kada se nađemo na nekakvoj prekretnici i tražimo nešto novo. Želio bih se zahvaliti svima s kojima sam godinama dijelio svlačionicu, prvo u Gradskom vrtu, a u posljednje vrijeme na Opus Areni, trenerima s kojima sam radio, svim ljudima u Klubu i navijačima koji dolaze na tribine i bodre momčad, što će sigurno činiti i dalje. Osijeku želim sreću i uspješan nastavak sezone - rekao je Žaper na oproštaju od Osijeka za njihovu web stranicu.

Fabrizio Romano objavio je kako će transfer iznositi 1.5 milijuna eura što će biti jedan od najvećih ulaznih transfera bijelih ikada, a Žaper nije želio potpisati novi ugovor s bijelo-plavima. U videu ispod možete vidjeti kako je Hajduk predstavio najnovije pojačanje.