Hajduk je kompletirao sliku najjače momčadi zadnjih godina. Evo što Uremović i Žaper donose bijelima

Hajdukovo plodno transferno ljeto donijela mu je dva nova pojačanja: uz Filipa Uremovića – napokon – i Osječanina Mihaela Žapera (25), nogometaša kojega bijeli vrbuju mjesecima. Napokon je Osijek prihvatio ponudu Hajduka od milijun eura te postotak od buduće prodaje, što znači da je Žaper prvi nogometaš nakon Krovinovića 2021. godine za kojega Hajduk plaća odštetu od najmanje milijun eura. Filip je koštao milijun i pol.

Tako Hajduk kompletira sliku najjače momčadi posljednjih nekoliko godina, a – zanimljivo – čini to pronalazeći širom Europe igrače bez ugovora. Tako su bez centa odštete Hajduku pristupili Moufi (Portimonense), Odjidja-Ofoe (Gent), Diallo (Ajaccio), Dajaku (Sunderland), Šarlija (Panathinaikos) i Uremović (Hertha). Naravno, uspješnost ovakve selekcije moći će se vrednovati tek na proljeće 2024. godine, kada se bude odlučivalo o naslovu prvaka. Za sada ona je tek polovično uspjela: Hajduk je vodeći na ljestvici Prve HNL, ali je već izgubio Superkup i glatko izletio iz Europe.

A što Hajduku donose Uremović i Žaper? Najprije Uremović: nekada je bio i hrvatski reprezentativac (2020. godine, 6 nastupa), kapetan ruskoga Rubina, što njegovu imenu daje određenu težinu, ali u posljednje dvije godine ne može se podičiti osobitim dostignućima. Primjerice, u prošloj sezoni za Herthu, koja je okončala posljednja u Bundesligi, skupio je 22 nastupa, uz prosječnu ocjenu 4.21 (najlošija ocjena u Kickeru je 5).

Dolazak Filipa Uremovića u Hajduk trebao bi jamčiti jačanje obrambene linije. Kronološki gledano – Filip bi u Hajduku mogao nositi nadimak sedmog stopera, što nominalno naravno ne stoji jer od njega se očekuje da bude u najužemu Lekinu izboru, uz Šarliju i Dialla. To istodobno znači da Hajduk baš ne vjeruje Ferru, ni povratniku Elezu, a još manje 19-godišnjem Prpiću i 16-godišnjem čudu od djeteta Luki Vuškoviću.

14.10.2020., stadion Maksimir, Zagreb - UEFA Liga nacija, 4. kolo grupe 3, skupine A, Hrvatska - Francuska. Filip Uremovic, Kylian Mbappe Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

– Već sam dulje vrijeme u kontaktu s Hajdukom, ali zbog različitih okolnosti to se do sada nije uspjelo realizirati. Sada sam napokon tu zbog situacije s mojim bivšim klubom i Hajdukove velike želje da me dovede. Jedva čekam upoznati suigrače, klub, grad i navijače. Nadam se što pozitivnijem i što ljepšem iskustvu ovdje na Poljudu. Pogledao sam skoro sve Hajdukove utakmice ove sezone i mogu reći da je učinak u prvenstvu za sada fantastičan. Ne sjećam se kad je Hajduk ovako dobro ušao u sezonu i sve pohvale ekipi, treneru i stručnome stožeru. Znam koji su ciljevi kluba i na to ćemo se svi fokusirati. Vidim da je obrana već sada dosta uigrana, nadam se da ću svojim iskustvom igranja još više pomoći i što prije se adaptirati – kazao je Filip Uremović nakon potpisivanja ugovora.

Važna je napomena kako karakterni Požežanin Uremović Hajduku donosi iskustvo osvajanja naslova prvaka. To je ostvario u dresu ljubljanske Olimpije 2018. godine, pa sad Hajduk – s Uremovićem – ima šestoricu nekadašnjih prvaka: Krovinovića i Ferra iz Benfice (2019.), Odjidju-Ofoea iz Legije (2017.), Josipa Eleza iz Rijeke (2017.) i Marka Livaju iz AEK-a (2018.). Zanimljivo, Uremović je u rujnu 2017. ostvario i jedan službeni nastup za prvu momčad Dinama – u Kupu protiv Borca iz Imbriovca.

Vušković bez minute

Spomenuti Luka Vušković najveća je enigma Hajduka: imali su za njega ponudu Manchester Cityja od čak deset milijuna eura i nisu ga pustili. A daroviti mladić ove sezone još nije nastupio ni jednu minutu. Dakle, niti se igrački razvija – što je golema šteta – niti ima pomaka njegove tržišne vrijednosti. Ovakvim statusom cijena će mu samo padati.

Mihael Žaper (25) ima 147 prvoligaških nastupa za Osijek, postigao je 18 pogodaka, nekada je bio i mladi reprezentativac Hrvatske s 8 nastupa za selekciju U-21. U Hajduku zaoštrava konkurenciju u veznom redu, gdje su već Krovinović, Odjidja-Ofoe, Sigur, Pukštas i Benrahou. Žaper je dijete Osijeka, bio je njegov kapetan, a posljednji nastup ostvario je 7. svibnja ove godine protiv Dinama u Gradskom vrtu.