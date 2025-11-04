VIDEO Marić: Nikad nisam slinio za Mamićem kao neki! Evo zašto sam odustao od tužbe protiv Hajduka

bivši šef hrvatskih sudaca Bruno Marić dao je veliki intervju za Sport klub u kojem je otkrio zašto nije tužio Hajduk, kakve odnose ima sa Zdravkom Mamićem, što misli o hrvatskim sucima, zamjera li si išta i ostalo.

- Činjenica da je na tu listu uvršten Toni Dadić je bila crvena krpa, što je sasvim normalno jer ono što je radio je neprimjereno. Samo bi trebalo upoznati sve da se svake godine stvara nova lista, ne znači da je netko njega skinuo ili maknuo nego ga nije uvrstio na listu, a razlozi su bili više nego opravdani. Intervencija HNS-a u toj situaciji je bila potpuno primjerena. Naravno da su se onda digli miševi pokušavajući vratiti na isti način misleći da je to ista stvar pa su čak objavljivali i moju sliku sa Zdravkom Mamićem. Ali, taj sirotan koji je to objavio, naravno njegova dužnost je visoka, ali on uopće nije na tom nivou da to bude. I kad je u svom priopćenju pisao i objavio zaboravio je da je ta slika iz Splita, slučajno sa utakmice koja je bila prije ne znam 15 godina kad su svi stajali u redu i čekali da se slikaju s Mamićem tad. Sad svi skoče u jarak kad vide da on prolazi i kad se o njemu priča. Ja sam tamo bio formalno i službeno kao četvrti sudac stajao gdje je naišao on i fotografi kojih je tamo bilo puno su rekli ‘jel može jedna slika’ i uslikali smo se. I baš u Splitu, evo, nisu znali, i to je bila slika sa stadiona ne Hajduka, nego baš Splita i s prvoligaške utakmice - započeo je Marić pa nastavio:

- Ja sam bio tad četvrti sudac i naravno da su se susretali tad s njim svi koji su bili u nogometu jer je čovjek bio svaku utakmicu, kako je Dinamo igrao bio je tamo. Ja sam osjetio u tom trenutku, budući da su se počeli preko mojih leđa lomiti koplja oko utjecaja klubova i pritisak je počeo na HNS. Meni stvarno u životu ništa osobito nije značilo vršiti dužnost kontrolora suca osim što mi je bilo naravno drago da budem u okviru nogometu, ali ne u takvoj mjeri da bih ja bio teret. Jer, činjenica da se ne priča o nogometu, i da je 100 članaka, službena priopćenja kluba, znači koja su na nivou mog Daruvara, a ne prvoligaškog kluba koji tendira biti ozbiljan klub, rade se priopćenja s nekim fotografijama koje su više passe jer je nebitno i stvara se pritisak na hrvatski nogomet i HNS. Moja odluka je bila isključivo zbog toga da im ne dam mogućnost da se brane svoju situaciju i svoje funkcioniranje s nekakvim pričama o meni. Mene sad nema, ne mogu više biti zalijepljeni na mene, ne može više biti priča oko Brune Marića i mog pojavljivanja na bilo kojem mjestu. Radiš svoj posao, ne znam tko će biti druga žrtva i tko će biti kriv za propuste i potencijalne neuspjehe - rekao je o svojoj ostavci na mjestu predsjednika sudačke komisije prije tri mjeseca.

- Želim reći da nikad u životu nisam nikad u javnom prostoru imenom prezimenom bilo kojeg suvlasnika, bilo koju navijačku skupinu ili udrugu spomenuo imenom i prezimenom. Oni su se očito našli u tome. Praktički ja nisam pričao o tome, ovo je prvi put, osim u svojoj obrani koja nije naišla na razumijevanje disciplinskog suca, odnosno disciplinske komisije. Ja nikad nisam spomenuo njih u životu. Ali kad ti netko opiše karakteristike, crna majica, moja prekrasna frizura, vjerojatno će netko pomisliti da se priča o meni, ili nas petero da sjedimo tu mislit će da se priča o meni, tako su se vjerojatno i oni našli. Fabriciranje snimki, bio sam u velikoj dilemi da tužim njega i gospodina, ali obzirom da je službeno priopćenje onda bih se opet morao uplitati u priče u koje nisam htio posebno apostrofirati. Nisam htio ponovno ući u medijski prostor s nekim negativnim stvarima. Pustit ću vas na miru, idite svojim putem i vi furajte svoj film, bio sam u velikoj dilemi da ih tužim zbog klevete koju su izgovorili u tom priopćenju - kaže Marić.

- Dvostruki kriteriji i te priče o tome, to već i ptice na grani znaju da je deplasirano pričati o statusu ili o greškama koje su išle na štetu ili korist Hajduka. Statistika je vrlo nemilosrdna često, posebno u ovim situacijama kad raspravljamo o tome tko je najviše oštećen. Mislim da cjelokupna hrvatska sportska javnost nije uopće u dilemi da to nije istina. Tako da to nisam morao posebno braniti, nekakve takve gluposti ne moram ni braniti. Ovo sam jedino bio u dilemi, ali sam odustao, nisam htio jer mislim da je Hajduk institucija, najvažniji klub u Dalmaciji i jedan od najvećih klubova u Hrvatskoj i institucija koja ne bi trebala imati nekakvu lošu energiju od bilo koga tko je dio nogometa, pa tako ni od mene tako da sam od toga odustao. Ali, taj gospodin koji je predsjednik Hajduka je tamo se potpisao, predstavlja instituciju, tako da je to bio razlog zašto sam odustao. Ali, da je to sam negdje izgovorio, ne bih sigurno - zaključio je.