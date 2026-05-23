VIDEO Posljednje slavlje na ovom Maksimiru: Dinamovci napravili nešto što se ne pamti, Kovačević zahvalio Bobanu

Gotovo je još jedno naše nogometno prvenstvo, završilo je velikim slavljem Dinama koji je naslov odavno osigurao, ali Zagreb je došao pozdraviti te plave dečke na posljednjem susretu s Lokomotivom, 23735 gledatelja napunilo je Maksimir, rekordna je to posjeta u ovoj sezoni.

Plavi nisu uspjeli u toj posljednjoj utakmici pobijediti, ali to im i nije bilo posebno važno.

Trener Kovačević ionako ne ispremiješao sastav u toj svečarskoj atmosferi u kojoj su se prije početka dijelile pojedinačne nagrade igračima za dosege u ovoj sezoni. Oprostili su se od Dinama Kevin Theophile-Catherine i Dinamo Perić, a poklone od Dinama i Lokomotive dobili su Domagoj Antolić i Marin Leovac, bivši igrači plavih koji su u dresu lokosa upisali posljednje minute svoje karijere.

Dvaput je na početku susreta morao intervenirati Livaković, a jednom vratar Lokomotive Savatović kad je pucao Vidović. Potom je Vukovićev pokušaj obranio Livakovića, a na drugoj je strani Lisica sa 16 metara pucao malo pored vratnice. U 26. minuti nova prijetnja Lokomotive, nakon kornera izbijenu je loptu s 20 metara opalio Vasilj, ali Livaković je sjajno obranio.

Na odmor se otišlo bez pogodaka, lokosi su bili opasniji, imali su četiri udarca u okvir vratiju, no sve je zaustavio Livaković, dok je Dinamo imao samo jedan udarac u okvir.

Već nakon nekoliko sekundi u nastavku Lokomotiva je bila jako blizu vodstvu. Pogriješio je mladi stoper Dinama Zebić, Belcar je uzeo taj poklon i proigrao Vukovića, a napada Lokomotive pogodio je vratnicu. Dinamo je zaprijetio preko Solde koji je opasno pucao s 25 metara, no pored vrata.

U 54. minuti Kovačević je u igru uveo Cordobu, te Raula Torrentea koji zbog ozljede nije igrao godinu dana, a ušao je i mladi Šunta. Dinamo je bio blizu vodstva u 71. minuti, nakon udarca iz kuta glavom je tukao Torrente i pogodio prečku.

Počasnu minutažu u redovima Lokomotive dobili su Domagoj Antolić i Marin Leovac, ušli su u 84. minuti kako bi se na terenu oprostili od svoje igračke karijere. Na kraju je završilo bez pogodaka, a onda je počelo veliko slavlje, medalje za zlatne plave dečke, pehar kojeg je visoko podignuo kapetan Josip Mišić, pa potoci pjenušca, kupanje u njemu, vatromet.

Nakon toga su plavi otišli slaviti s Boysima i napravilo nešto čega se nitko u Maksimiru ne sjeća, igrači su se popeli na sjevernu tribinu. Nakon toga su svi nahrupili na travnjak, obitelji i oni su se uspjeli prošvercati. Nakon toga su se igrači povukli u svlačionicu gdje su nastavili svoje slavlje, nakon dugo vremena su došli i na pozornicu na kojoj je bio koncert i nastavili slavlje, a sigurno je da ni tu nisu stali.

- Već smo se i navikli na slavlja, slavimo zadnja dva tjedna od osvajanja Kupa. Lijepo je ovo s našim navijačima da je stadion bio pun. Utakmica u revijalnom tonu, ali i u ovakvoj utakmici je najbitnije da nismo izgubili. I da smo nastavili svoj niz. Cijeli proljetni dio je bio sjajan. Sezona je bila dosta izazovna, što je i normalno. Moramo pričati samo o ovom proljetnom dijelu, najbolji smo, igrali smo dobar nogomet. Mogu samo zahvaliti igračima - kazao je trener Dinama Mario Kovačević i kao presudni trenutak označio zimske pripreme.

- Tu smo se bolje posložili. I nakon toga smo jako dobro složili momčad, nadigravali se s protivnicima i ne može nam nitko reći niti riječ na ovom osvajanju prvenstva i Kupa.

Sad će sa suprugom na nekoliko dana odmora, a onda ubrzo kreće sve ispočetka.

- Sada znam što je Dinamo. Nije bilo lagano, ali sve smo ispunili. Malo ćemo se odmoriti, ali pripreme i kvalifikacije brzo dolaze. Uvijek gledam u svoj rad, moram pohvaliti stožer i hvala od srca Zvonimiru Bobanu. On je vjerovao u nas i kad se pričalo o mojoj smjeni, on je vjerovao u nas - pričao nam je među ostalim Mario Kovačević.

Iza plavih je duga, ali sretna noć, kao i za navijačima koji su s tribina preselili na parkiralište i uživali u slavljeničkom koncertu, zacijelo posljednjem takvom na ovom vremešnom stadionu.