BIVŠI ŠEF SUDACA

VIDEO Bruno Marić oštro o aferi VAR: Taj kriminalac, miš koji je to ukrao je previše glup...

Zagreb: Šef Komisije nogometnih sudaca Bruno Marić pratio susret Rudeša i Rijeke
Goran Stanzl/PIXSELL
Autor
Edi Džindo
01.11.2025.
u 13:27

Koja je korist od toga? Nismo dobili ništa, niste vi našli nikakvu pravdu, nego ste samo srušili ugled hrvatskog suđenja i hrvatskog nogometa, baš cijelog nogometa, poručio je bivši šef Komisije hrvatskih nogometnih sudaca

Bivši hrvatski nogometni sudac te bivši šef Komisije hrvatskih nogometnih sudaca u sklopu Hrvatskog nogometnog saveza, Bruno Marić, dao je veliki intervju za SportKlub koji izlazi u ponedjeljak. 

U subotu je objavljen kratki najavni isječak intervjua, u kojem je Marić pričao o aferi VARleaks, koja je prije nešto više od godinu i pol dana potresla hrvatski nogomet. 

Dinamo prodaje čudo od djeteta za 25 milijuna eura! Poznati su svi detalji velikog transfera

Podsjetimo, u veljači 2024. javno su dospjele snimke komunikacije između VAR sobe i glavnih sudaca na utakmicama hrvatske lige na iznimno velikom broju utakmica, što je pokrenulo lavinu reakcija.

Jedna posebno problematična situacija bila je ona s utakmice Osijeka i Dinama (2:3). Prema procurenim materijalima tvrdi se da je Bruno Marić prezentirao snimku kao originalnu, a potom se ustanovilo da je snimka bila ponovno snimljena, odnosno simulirana.

VEZANI ČLANCI:

Nedugo nakon što su u javnost dospjele sve snimke, Marić je podnio ostavku na mjestu šefa Komisije hrvatskih nogometnih sudaca. 

- Prije svega, uzburkalo je duhove javnosti zato što nitko u povijesti SHNL-a nikad nije pustio VAR snimke. Taj kriminalac, taj miš koji je pustio to van i neprimjereno, neovlašteno distribuirao kome treba zato da bi napravio nešto loše sudačkoj organizaciji ili HNS-u, ustvari jer je vjerojatno previše glup da bi shvatio kako je napravio najveću štetu hrvatskom nogometu u cijelosti, imidžu Hrvatske u cijelosti. Jer cijeli Balkan, cijela Europa, svi znaju za VAR aferu - rekao je Marić, pa dodao:

- Koja je korist od toga? Nismo dobili ništa, niste vi našli nikakvu pravdu, nego ste samo srušili ugled hrvatskog suđenja i hrvatskog nogometa, baš cijelog nogometa - poručio je Marić, a videoisječak možete pogledati OVDJE.
 

Ključne riječi
HNL suđenje varleaks var HNS Bruno Marić

Dinamo i Osijek sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a
Video sadržaj
2
