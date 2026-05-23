Matjaž Kek vraća se u hrvatski nogomet! Poznato koji će klub preuzeti

Nogometaši Rijeke pobijedili su Goricu rezultatom 2:0 u 36. kolu SuperSport HNL-a i dugu sezonu zaključili na četvrtom mjestu prvenstvene ljestvice. Bila je to utakica prepuna uzbuđenja, Bijeli su odigrali rekordnih 57 utakmica i na kraju se na lijep način oprostili od navijača.

– Posljednja utakmica sezone. Mislim da smo odigrali vrlo čvrsto, odradili smo svoj dio posla i uzeli bodove koje smo morali uzeti, a onda čekali rasplet na drugoj utakmici. Nažalost po nas, to nije bilo dovoljno, ali moramo čestitati i igračima i navijačima. Stvarno sam uživao gledajući ovu zadnju utakmicu i tu sjajnu sinergiju između momčadi i tribina. Upisali smo pobjedu za savršen kraj sezone koja je, po mom mišljenju, bila iznimno uspješna. Igrači su podnijeli ogroman teret i igrali na vrlo visokoj razini u svim natjecanjima. Za mene je njihov učinak izvanredan. Posebno smo se istaknuli u Europi, gdje smo ostvarili povijesni rezultat kakav klub nije vidio proteklih 46 godina. Hvala igračima na vjeri, trudu i napretku, jer su rasli iz dana u dan tijekom cijelog ovog razdoblja. Ako pogledate svakog igrača pojedinačno, vidjet ćete koliki su iskorak napravili. Moj stožer i ja smo izuzetno ponosni što smo bili dio tog procesa. Istinski smo uživali na ovom putu i ispunili smo sve zacrtane ciljeve. Rijeka će i sljedeće sezone igrati u Europi, što je ključno za klub jer donosi dodatne prihode u proračun - rekao je trener Victor Sanchez koji napušta klub.

- Ovo mi je posljednja utakmica na klupi, no još moram razgovarati s ljudima iz kluba da bi sve bilo službeno. Zahvalan sam Rijeci na ovoj prilici. Iduće sezone vodit će je Matjaž Kek. Momčad ne može biti u boljim rukama.