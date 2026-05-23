Mario Kovačević: Za ovo se živi, presretan sam. Slavit ćemo do dugo u noć

Završena je sezona HNL-a, a na samom kraju posljednjeg 36. kola novi prvaci, nogometaši Dinama, remizirali su s Lokomotivom u utakmici bez pogodaka na maksimirskom stadionu.

Cijela subota bila je protkana velikom feštom navijača Dinama diljem zagrebačkih ulica i kvartova. Kako se približavao početak utakmice tako se veselje sve više selilo prema maksimirskom stadionu, a on je bio epicentar slavlja i nakon dvoboja protiv Lokomotive.

Na Maksimiru se skupilo 24.735 gledatelja, što je ovosezonski rekord stadiona, a oni tijekom 90-minutnog zagrebačkog derbija nisu vidjeli niti jedan pogodak. Dinamo je završio prvi te ima 18 bodova prednosti u odnosu na drugi Hajduk. Lokomotiva je sezonu okončala na petom mjestu.

- Za ovo se živi, presretan sam zbog svih nas. Na današnjoj utakmici se vidi da smo malo previše slavili. Jako dobro smo igrali u proljetnom dijelu sezone i zasluženo smo prvi - rekao je trener Dinama Mario Kovačević pa se osvrnuo na rekordnu posjećenost Maksimira ove sezone.

- Lijepo je vidjeti pun stadion. Slavit ćemo do dugo u noć. Žao mi je zbog navijača da nema golova. Lokomotiva je možda čak imala bolje prilike. Sada ćemo se odmoriti i nadam se uspješno krenuti u novu sezonu.