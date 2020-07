VIDEO Majka bacila dijete s balkona, a onda se dogodilo nešto od čega zastaje dah

Phillip Blanks, nekadašnji hvatač u američkom nogometu, uhvatio je dijete koje je majka bacila s balkona zgrade u požaru.

Majka je bila primorana baciti trogodišnjeg sina s balkona zgrade koju je gutao požar. Srećom, Blanks je uhvatio dječaka.

- Reagirao sam instinktivno, nisam puno razmišljao. Znam hvatati, naučio sam to u footballu - rekao je Blanks za američke medije.

