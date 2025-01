VIDEO 'Treba nam čudo za pobijediti Francusku, mi smo lošiji od nje, ali više ne bih rekao da su šanse 70:30'

Nakon još jedne epske drame Hrvatska rukometna reprezentacija osigurala je mjesto u polufinalu Svjetskog prvenstva. Pobijedivši Mađarsku s 31:30, Hrvatska je sedmi put u povijesti među četiri najbolje reprezentacije na svijetu. Za finale će se boriti protiv Francuske, koja je u jednako dramatičnoj završnici svladala Egipat, a taj susret na rasporedu je u četvrtak u 20:30.

Senjanin Maglajlija (56), bivši rukometaš i trener, a danas uspješni rukometni menadžer, stigao je u srijedu u studio Večernjeg lista, gdje je detaljno analizirao nastup hrvatske reprezentacije na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu. "Scenarij utakmice protiv Mađarske bio je toliko nevjerojatan da ga sami igrači ne bi mogli bolje osmisliti", uvodno je rekao Maglajlija, očito još pod dojmom jučerašnje neizvjesne utakmice.

"Momci su zaslužili ovu dozu sreće. Iz svih povratnih informacija jasno je da je riječ o izvanrednoj grupi ljudi.. Ovi momci su sada u svojim najboljim godinama, a pred njima je još puno prostora za napredak, što daje dodatni optimizam. S ovim izvanrednim rezultatom sigurno ćemo narednih pet do šest godina uvijek biti pretendenti za medalju", uvjeren je Maglajlija.

Kapetan reprezentacije Domagoj Duvnjak (36) kazao je da je sretan reprezentacijom koju ostavlja jednom kad se umirovi od najdražeg mu dresa. Maglajlija smatra da velike zasluge za to idu upravo Duvnjaku. "Sjetimo se kada ga nije bilo, to je bio psihološki šok kod igrača. Samo njegovo fizičko prisustvo u toj ekipi znači puno, on je jako bitna osoba u ovoj ekipi i za ovaj postignuti rezultat", istaknuo je.

Osvrnuo se potom na Marina Šipića (28). Pivot je u četvrtfinalu odigrao fantastičnu utakmicu, bio je nerješiva enigma za mađarske vratare s crte, a najvažnije, on je autor pogotka za polufinale. "Šipić se razvio u fantastičnog pivota. Napadački je strašan, a nema nijednog razloga da ne bude vrhunski obrambeni igrač. Fizički izgleda fantastično, ima veliku realizaciju šuta tijekom cijele karijere", kaže gost Večernjeg lista.

U polufinalu će Hrvatska igrati protiv Francuske, koja već godinama, uz Dansku, dominira svjetskim rukometom. "Treba nam čudo za pobijediti Francusku, mi smo lošiji od nje. Da bi lošiji pobijedio boljega u polufinalu, gdje će Francuzi ući sa 100 posto, treba ti čudo. Oni su bolji. Međutim, sport je to, ima tu igre za igrati i ne bih više dao 70:30 procjenu, već bih ju sveo na 55:45. Mora se tražiti nemoguće, a to se i sinoć dogodilo. Mi imamo kvalitetu", poručio je Maglajlija.

