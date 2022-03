VIDEO Legendarni nogometaš sablaznio svijet, pogledajte što je napravio nesretnom dječaku

Legendarni Paul Gascoigne (54) tijekom burne karijere radio je brojne incidente, a sada je to uspio napraviti i u humanitarnoj utakmici.

Gazza je nastupio za momčad Luisa Figa na Ibroxu povodom 150. rođendana Glasgow Rangersa. Gascoigne je odigrao posljednjih 10-ak minuta utakmice, čak je uspio i zabiti gol, no jasno je da su buran život i ovisnost o alkoholu ostavili traga pa se jedva kretao po terenu.

Gazza called him on the park to do THAT? pic.twitter.com/k4hJUtcp51