VIDEO Kontroverzni Kyrgios 'šetao' morskog psa na plaži

Poslije poraza u finalu Wimbledona, australski tenisač Nick Kyrgios odlučio je s djevojkom otići na Bahame kako bi 'napunio baterije' i predahnuo zbog naporne sezone. Za Kyrgiosa se cijelu karijeru vežu brojni skandali i kontroverze, pa ga s pravom zovu 'zločestim dečkom' svjetskog tenisa.

Dok odmara na plaži atraktivnih Bahama u društvu djevojke Costeen Hatzi, bavi se različitim aktivnostima, hranio je guštere, družio se sa svinjom, a čak je i - malo 'prošetao' morskog psa na uzici!

Na snimci koju je objavio na Instagramu vidi se kako je na konopcu držao mladog morskog psa koji je pokušavao pobjeći. Izdržao je sedam, osam sekundi, a onda su ga preuzeli iskusniji stručnjaci za to područje.

Podsjetimo, u finalu najvećeg teniskog turnira, izgubio je od Novaka Đokovića koji se trenutno odmara u Dubrovniku.

"WAS WANTING TO SEE THE STRENGTH OF THE SHARK"

🚩🚩🚩@NickKyrgios That's animal abuse, there's no other way to call it. You are not superior to nature, if you want to show strength, show on the court🎾 being a good player, be an inspiration, Don't mistreat animals, that's EGO. pic.twitter.com/AOT1jHq3JE