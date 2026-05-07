Hezonja i Real Madrid ponovno na Final Fouru

Košarkaši Real Madrida druga su momčad koja se ove sezone plasirala na Final Four Eurolige pobijedivši u četvrtoj utakmici doigravanja odigranoj u Sofiji Hapoel Tel Aviv s 87-81, a hrvatski reprezentativac Mario Hezonja je bio drugi strijelac s 14 koševa, čemu je dodao tri skoka i tri asistencije.

Dubrovčanin je iz igre gađao 4/8, za tricu 1/2, a pogodio je i pet od šest slobodnih bacanja.

Prvi strijelac Reala bio je Usman Garuba sa 16 poena, a 14 koševa je ubacio Francuz Theo Maledon. Argentinac Facundo Campazzo je postigao 11 poena i podijelio sedam asistencija.

Najbolji strijelac dvoboja bio je Hapoelov krilni igrač Daniel Oturu s 29 koševa, a Srbin Vasilije Micić je uz 18 poena imao i 11 skokova, ali to nije bilo dovoljno da izraelska momčad dođe do pobjede koja bi im donijela petu utakmicu.

Za Marija Hezonju ovo će biti treći nastup na Final Fouru u dresu Reala s kojim je bio pobjednik 2023. te finalist 2024.

U petak će biti odigrane četvrte utakmice u preostala dva para doigravanja za Final Four. Od 19 sati po srednjoeuropskom vremenu u Kaunasu će Žalgiris pokušati izjednačiti na 2-2 protiv turskog Fenerbahčea i tako se izboriti za "majstoricu" u Istanbulu.

Od 20.15 sati će Panathinaikos pred svojim navijačima u Ateni imati drugu 'meč-loptu' protiv Valencije.

U slučaju pobjeda Žalgirisa i Valencije, odlučujuće pete utakmice bit će odigrane u utorak, 12. svibnja, u Istanbulu i Valenciji.

Na Final Four se prvi plasirao Olympiakos koji je u tri utakmice bio bolji od Monaca. Klub iz Pireja u polufinalu čeka boljeg iz dvoboja Fenerbahčea i Žalgirisa, dok će Real Madrid igrati protiv pobjednika para Valencia - Panathinaikos.

Domaćin završnog turnira Eurolige je Atena. Polufinalni dvoboji će biti odigrani 22. svibnja, a novog pobjednika Eurolige ćemo doznati 24. svibnja.