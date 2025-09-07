Filipović o skandalu u Areni: Moj sin je dobio bocom u glavu, staklo od naočala moglo mu se zabiti u oči!

Tijekom sinoćnje borbe večeri između Vitasovića i Stošića na FNC spektaklu u zagrebačkoj Areni došlo je do incidenta. U jednom trenutku poletjela je boca iz Stošićevog kuta u smjeru Mirana Fabjana koji je navijao za svog prijatelja Vitasovića, a kako se Mirko Filipović našao u blizini Fabjana i to zajedno sa svojim sinom, došlo je do ljutite reakcije od strane Mirka i to s potpunim pravom jer je moglo doći do težih posljedica.

Mirko se ustao, zaputio se u smjeru jedne osobe iz trenerskog kuta, ali sve je srećom stiglo samo do verbalne rasprave. Brzo su morali intervenirati zaštitari koji su spriječili Mirka da priđe Stošićevom stožeru, a umiješao se i Slovenac Miran Fabjan pokušavajući smiriti Mirka Filipovića koji je FNC događaj pratio u društvu Stipe Miočića.

Filipović se danas na svom Facebook profilu osvrnuo na taj nemili događaj i ispričao svoju verziju.

- Sinoć je bila velika večer za hrvatsku ali i regionalnu borilačku scenu. U Parizu na UFC priredbi je nastupio naš Ante Delija i spektakularnim nokautom obilježio svoj UFC debi.Veliki radnik koji je potpuno posvećen sportu, treninzima i svom uspjehu.I zato uspjeh nije izostao. Čestitke Anti ali i Robertu Soldiću na pobjedi u boksačkom meču u Poljskoj kao i naravno Mateju Batiniću na obrani svog pojasa FNC-a do 93 kg. Matej je spektakularnim nokautom slavio već u 1.rundi. Cijelo ljeto se spremao u mojoj dvorani, i ja sam pomagao koliko sam mogao, najviše savjetima oko same pripreme i sretan sam i ponosan sto je Matej tako dominantno obranio svoj pojas. Ja sam večer proveo u Zg Areni gledajući FNC sa sinovima, družeći se s dragim prijateljem Stipom Miočićem kojeg godinama nisam vidio, i najvećim teškašem u našem sportu. Uživali smo u borbama, u pauzama borbi se slikali s ljudima koji su to željeli i sve je bilo vrhunski. Od same atmosfere do borbi. I tako je bilo do zadnje runde posljednje borbe kad je jedan od ljudi iz kuta Darka Stošića u sred zadnje runde došao do ograde koja dijeli ring od prostora gdje smo mi gledatelji sjedili, i isprovociran neprestanim dobacivanjima Mirana Fabjana koji je na svoj način doživljavao borbu svog prijatelja Vitasovića prvo se izgalamio na Mirana a zatim zgrabio bocu punu vode i iz sve snage ju bacio na Mirana koji se uspio izmaknuti i boca je završila u glavi mog starijeg sina, srećom promašila je naočale koje sin nosi jer bi mu u suprotnom staklo ozlijedilo oko i teško ga ozlijedilo - započeo je Mirko.

- Pa se boca odbila i završila u glavi njegove djevojke i razbila joj usne. Voda iz boce nas je sve poprskala, i mene i Stipu i ljude oko nas, ja se okrenem, sin u šoku od udarca a djevojci curi krv iz usta. To se srećom završilo s malo krvi i hematomima a moglo je puno gore.Da mu se staklo od naočala zabije u oči.Strašno. I zato sam skočio do ograde i rekao osobi koja je bacila bocu to što sam joj rekao, nema smisla da ponavljam a i nije pristojno.Ja razumijem da je Miran svojim dobacivanjima išao na živce ne samo Stošićevom kutu i Stošiću već i ljudima koji su bili blizu.Ali to je tako, on je borbu svog prijatelja emotivno doživljavao i sve 5.Ali čovjek iz Stoletovog kuta je zadnja osoba u areni koja je smjela reagirati - napisao je Mirko te nastavio:

- Pa da je došao do ograde i pokušao udariti Mirana, i to bi razumio iako to ne smije ni u najvećem ludilu napraviti. Ali uzeti bocu punu vode i baciti ju svom snagom prema Miranu koji sjedi u publici je strašno.I koja da nije završila u glavi mog sina završila bi nekom drugom u glavi s tko za kojim posljedicama.Ipak sretan sam da je sve prošlo bez većih posljedica. Moram reći da me nakon što sam napustio Arenu nazvao Forgi, i na telefon mi dao čovjeka koji je bacio tu bocu.Čovjek se kulturno i ljudski ispričao i sve 5.Svjestan je da je pogriješio i siguran sam da da mu je žao i da tako nešto neće više nikada napraviti - objavio je legendarni Cro Cop na svom Facebook profilu.