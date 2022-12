VIDEO Jedan od najboljih košarkaša svijeta ovako je obučen došao na utakmicu

U prvom od tri susreta NBA lige igrana na Božić, košarkaši Philadelphia 76ersa pobijedili su na gostovanju New York Knickse sa 119-112 upisavši osmu uzastopnu pobjedu. Domaćin je bolje ušao u susret, Knicksi su poveli 12-4, vodili su 20-13, te 30-16, a nakon prve četvrtine imali su 12 koševa viška (37-25).

Sixersi su uzvratili u drugoj dionici i na poluvrijeme se otišlo s rezultatom (63-60) za Knickse. U trećoj četvrtini domaćin se odvojio na +9 (87-78), ali se Philadelphia još jednom vratila smanjivši na samo koš zaostatka (95-96).

