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ZAMALO VATRENI

Od sramežljivog igrača Dinama do vođe furije koji dio plaće izdvaja za pomoć Vukovaru

FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Spain v Belgium
Kiyoshi Mio/REUTERS
VL
Autor
Hrvoje Delač
12.07.2026.
u 07:00

Dani Olmo sa Španjolskom je postao europski prvak, a sad je na dva koraka do svjetskog naslova. Unatoč svjetskoj slavi, ne zaboravlja na Dinamo, Zagreb i Hrvatsku, o kojima uvijek govori u superlativima

Iako, nažalost, Hrvatske nema u polufinalu Svjetskog nogometnog prvenstva, tamo će se naći netko tko je zamalo odjenuo dres vatrenih, a to je Dani Olmo. Španjolski nogometaš dio karijere gradio je u Dinamu, postojala je čak i inicijativa da dobije državljanstvo i zaigra za Hrvatsku, ali on je to pristojno odbio zahvalivši na časti, ali rekavši da mu je Španjolska u srcu te da vjeruje kako će dogurati do furije.

Pomaže Vukovaru

I ne samo da je dogurao, postao je standardni reprezentativac koji već u vitrinama ima naslov europskog prvaka, a sad ga dva koraka dijele do osvajanja svjetskog naslova.

Olmo je u Dinamu bio pomalo stidljiv i povučen, takav je i sada izvan terena, ali na travnjaku je izrastao u pravog vođu. Možda nije najbolji igrač Španjolske, na ovom prvenstvu ima tek jednu asistenciju, ali ima povjerenje izbornika, igra redovito i prometnuo se u vođu momčadi. Jer, pogledate li pomnije, Olmo često na terenu daje savjete, raspoređuje suigrače, pokazuje gdje treba ići lopta, čak i ohrabruje mlađe poput Lamine Yamala, koji je na ovom SP-u postigao samo jedan pogodak, a vidi se da žarko želi još. Stoga ga Olmo ohrabruje nakon svakog dobrog pokušaja.

Osim što je sjajan nogometaš, Olmo je i dečko sjajnog karaktera kojeg suigrači vole, a koji nerijetko pokazuje svoju humanitarnu notu. Dio svoje plaće donira u dobrotvorne svrhe, a pritom nije zaboravio ni Hrvatsku. Danijel Olmić, kako su ga tu od milja zvali, još od dana kada je igrao kod nas nije ostao imun na priču o Vukovaru i ratnim zbivanjima pa je počeo financijski podupirati udruge koje promiču mir i zbližavanje djece na ratom pogođenim područjima. Uz to, na društvenim mrežama često obilježava Dan sjećanja na Vukovar, kao što u mnogim intervjuima uvijek u superlativima govori o Dinamu, Zagrebi i Hrvatskoj, rado se prisjećajući kako mu je kod nas bilo lijepo.

– Ta odluka da sa 16 godina dođe u nepoznatu državu, u grad koji ne poznaje i u klub o kojem nije puno znao, za njega je predstavljala veliki rizik. No on i njegova obitelj odlučili su se za taj korak i na kraju mu je sve uspjelo kao po planu, igrao je odlično, kulminacija je bila u Ligi prvaka 2019. godine i ostvario je transfer u Leipzig. No jako je lijepo čuti kako govori o Hrvatskoj, Dinamu, ljudima i kako se lijepo osjećao ovdje. Mi koji smo ovdje radili s njim isto smo se trudili da njemu bude lijepo i ugodno te da može razviti svoj talent – rekao je u razgovoru na HTV-u Nenad Bjelica, prisjećajući se njihove suradnje u Dinamu.

Hrvati simpatiziraju Španjolsku

U međuvremenu je Olmo stasao u jednog od najboljih veznjaka svijeta, standardnog igrača Barcelone i Španjolske. Na prošlom Euru čak je bio i u kombinaciji za najboljeg igrača, ali nagradu nije dobio, iako mnogi navijači diljem svijeta smatraju da je trebao. Ovoga puta neće biti u konkurenciji za MVP.a, ali osvoje li Španjolci naslov, bit će važan kotačić tog uspjeha. I to na radost brojnih Hrvata koji upravo zbog njega na ovom prvenstvu navijaju baš za Španjolsku.

A gdje su sada oni senzori koji su Hrvatsku izbacili sa SP-a?! Oglasili su se samo nama

Ključne riječi
Dinamo SP 2026. Dani Olmo

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