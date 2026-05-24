Sergej Jakirović oduševio Hrvate: 'Las Vegas? Ostat ću u Hrvatskoj! Imamo predivnu obalu...'

Nakon deset godina čekanja, Hull City vratio se u englesku elitu na najdramatičniji način, a ključnu ulogu odigrao je hrvatski trener Sergej Jakirović. Pobjeda u finalu doigravanja na Wembleyju osigurana je pogotkom Olija McBurnieja u petoj minuti sudačke nadoknade, što je klubu donijelo promociju i oko 230 milijuna eura. Uspjeh je tim veći jer je Jakirović po dolasku u Englesku dočekan s velikom skepsom. Unatoč uspjesima u istočnoj Europi, bio je nepoznanica, no ubrzo je atraktivnim nogometom i pobjedničkim mentalitetom demantirao sve kritičare. "Karakter i mentalitet ponekad su važniji od igre. Ponosan sam na sve u klubu", kratko je izjavio nakon trijumfa.

Posebno emotivan bio je vlasnik kluba, turski medijski mogul Acun Ilıcalı, koji je igračima još prije doigravanja obećao spektakularnu nagradu - putovanje u Las Vegas. Nakon drame na Wembleyju, potvrdio je da će obećanje ispuniti. "Ovo je najbolji dan mog života. Nisam najbogatiji vlasnik, ali sam najluđi. Igrači su heroji i zaslužili su da se zabave. Neka uživaju u životu", poručio je Ilıcalı, najavivši slavlje za pamćenje za svoje igrače koji su izdržali napornu sezonu i na kraju ostvarili san navijača.

Ipak, dok će se momčad zabavljati u ‘gradu grijeha’, arhitekt velikog uspjeha neće biti s njima. Sergej Jakirović iznenadio je, ali i oduševio hrvatsku javnost svojom odlukom da preskoči raskošno putovanje. "To je putovanje za igrače. Ja ću biti sa svojom obitelji u Hrvatskoj. Imamo predivnu obalu", smireno je objasnio hrvatski strateg, dodavši uz karakterističan osmijeh: "Oni idu u Vegas. A znate kako se kaže, što se dogodi u Vegasu, ostaje u Vegasu. To putovanje jednostavno nije za mene." Njegova izjava, u kojoj je miran obiteljski odmor u domovini pretpostavio blještavilu američke kockarske prijestolnice, brzo je odjeknula kao primjer skromnosti i privrženosti korijenima.