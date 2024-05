Žena kojoj se divila Jugoslavija pobijedila tešku bolest. Životnu dramu je podijelila s javnosti

Raziji Mujanović, jednoj od najboljih europskih košarkašica svih vremena, prije nekog vremena dijagnosticiran je rak dojke. Srećom, jedna od rijetkih košarkašica koja je primljena u Fibinu Kuću slavnih pobijedila je u najvažnijoj utakmici, a svojedobno je ispričala kroz što je prolazila.

- Mislim da je to najteže, kad mi je priopćenje dijagnoza. Kad ti kažu da ne znaš gdje si. Za dijagnozu je znala moja obitelj, osim mojih roditelja, oni su umrli, a nikada nisu za to saznali. Jednostavno sam ih htjela poštedjeti tog stresa, jer već su dovoljno bili stari i bolesni. Moja braća, moje sestre i njihove obitelji su znali za to i bili su mi velika podrška.

Kada je njezina obitelj čula za dijagnozu tugovali su i plakali, u tim trenucima Razija ih je tješila riječima koje je i sama sebi često ponavljala.

- Ja im kažem jednog dana, 'Pa ja sam živa, nećete vi mene oplakivati živu". Ja ću živjeti i dalje, ja neću umrijeti, budite sigurni, ja ću se izboriti - ispričala je Razija kroz zube i nastavila:

- Nisam željela da drugi ljudi znaju, jer ima i zlobnih ljudi koji će prokomentirati nešto ružno ili će me oplakivati. Ne, jednostavno sam željela da to sve prebrodim i da jednog dana kažem pobijedila sam i taj rak, kada sam toliko pobjeda imala, evo i ovu sam dobila.

Mujanović je s 14 godina došla iz rodnog Ratkovića u Tuzlu i tu je počeo njezin košarkaški uspon. Nastupala je za klub Jedinstvo Aida. Igrala je paralelno za mlađe selekcije i za prvu momčad Jedinstva koje je tih godina postalo prvoligaš. Dolaskom Razije slijede godine uspona Jedinstva, stižu do prve lige, osvajaju domaće trofeje, a vrhunac te momčadi bio je 1989. godine. Predvođene Mikijem Vukovićem na klupi i Razijom Mujanović na terenu, košarkašice Jedinstva osvajaju naslov prvaka Europe pobjedivši u finalu talijanski Primigi, nekadašnjeg višestrukog prvaka Europe.

O kakvoj je legendi i karijeri riječ najbolje svjedoči činjenica da je 2017. godine zajedno s našom košarkaškom legendom Tonijem Kukočem primljena u Fibinu Kuću slavnih. Danas stoji rame uz rame s najvećim legendama ovog sporta poput Michaela Jordana, Dražena Petrovića, Wilta Chamberlaina, Johna Stocktona...