VIDEO Igor Štimac isključen pa žestoko izvrijeđan na tribini, navijači su ga tjerali sa stadiona

Legendarni vatreni i današnji trener Zrinskog Igor Štimac, zaradio je isključenje u sudačkoj nadoknadi hercegovačkog derbija između Širokog Brijega i Zrinjskog, a zatim je doživio neugodnosti od domaćih navijača. Susret na Pecari je bio pun tenzija, a Štimac je burno reagirao nakon prekršaja dosuđenog za domaćine.

Glavni sudac Luka Bilbija prvo mu je pokazao žuti karton, no budući da Štimac nije prestajao s prigovorima, uslijedio je i crveni karton te put na tribine. Kod napuštanja klupe, Štimac je gestikulacijom prema obrazu jasno dao do znanja što misli o sudačkim odlukama na ovom dvoboju, ali i općenito u BiH ligi.

Štimac se zatim preselio na tribine, no ni tamo nije bio dobrodošao. Navijači Širokog Brijega jasno su mu poručili da ne žele njegovu prisutnost pa su ga počeli verbalno tjerati sa stadiona. Scene su zabilježene kamerom, a video se ubrzo proširio društvenim mrežama, možete ga pogledati OVDJE.