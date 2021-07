VIDEO Hrvatski nogometaš snimljen dok žestoko vrijeđa trenera: Kurvin sin!

Hrvatski nogometaš Filip Krovinović (25) našao se u središtu skandala nakon što je u javnost procurila snimka na kojoj se jasno čuje kako vrijeđa trenera Jorgea Jesusa. Zbog incidenta, vodstvo Benfice odmah ga je suspendiralo i njegova budućnost u tom klubu vjerojatno je zapečaćena.

- Zamisli se u mojoj situaciji. Jučer smo imali utakmicu i jedino ja nisam igrao, a igrale su dvije momčadi. Pomoćni trener je upitao Jesusa ulazim li u igru, a on je odgovorio da ne, osim u slučaju da se netko ozlijedi. Kurvin sin... Nevjerojatno! Mogao sam ostati kod kuće, a ne dolaziti ovdje - komentirao je Krovinović činjenicu da jedini nije ušao ni sekunde u igru tijekom prijateljske utakmice s Covilhom.

Foto: Darren Staples/Newscom/PIXSELL February 15, 2020, West Bromwich, United Kingdom: Filip Krovinovic of West Bromwich Albion tackled by Matty Cash of Nottingham Forest during the Sky Bet Championship match at The Hawthorns, West Bromwich. Picture date: 15th February 2020. Picture credit should read: Darren Staples/Sportimage Photo via Newscom Newscom/PIXSELL

To mu je priskrbilo podosta pažnje u portugalskim medijima, ali sigurno nije sretan zbog toga. Kao ni zbog činjenice da ga je netko snimao tako iza leđa pa sve plasirao na društvene mreže.

Inače, Krovinović je u Benficu stigao 2017. za 3,5 milijuna eura iz Rio Avea, ali za portugalskog velikana odigrao je samo 28 utakmica i pritom zabio dva gola. Većinu vremena bio je po posudbama i to u drugom jakosnom rangu engleskog nogometa. West Bromwich Albion i Nottingham Forrest.

U Hrvatskoj je igrao za Zagreb, a 2015. otišao u spomenuti Rio Ave za 800.000 eura. Trenutno po Transfermarktu hrvatski ofenzivni veznjak vrijedi tri milijuna eura.