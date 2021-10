VIDEO/FOTO Hrvatski Savage 20 kilograma lakši od poznatog protivnika

Alen "The Savage" Babić spreman je za nastup u sunaslovnoj priredbi ovotjednog spektakla Matchroom Boxinga, piše Fightsite.

Vaganje je odradio u standardnom tonu, ali ponešto teži nego za posljednje nastupe. 97.3 kilograma pokazala je vaga Babiću, što je dva kilograma više nego u meču protiv Marka Bennetta te dva i pol više nego protiv Damiana Chambersa.

Njegov protivnik, bivši dvostruki izazivač za svjetsku teškašku titulu, Eric Molina, na vagu je stao sa 116.5 kilograma. To je u potpunosti jednaka težina poput one s kakvom je odradio svoj posljednji meč krajem kolovoza, ali je i gotovo deset kilograma više od težine kakvu je imao u najvećim mečevima svoje dosadašnje karijere.

"Boxing is a spectator sport"

I do this for and because of you... pic.twitter.com/AGEoVwpPfz