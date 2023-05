VIDEO Emotivni Nadal objavio najtežu odluku u karijeri: Gotovo je. To će biti moja zadnja godina

- Ne mogu se spremiti za Roland Garros i moj je cilj odigrati 2024. godinu koja će biti posljednja u karijeri - rekao je španjolski tenisač Rafael Nadal na konferenciji za novinare.

Ono što su španjolski mediji pisali dan ranije time je dobilo potvrdu. Ozljede su zaustavile Nadala na putu obrane naslova pobjednika u Roland Garrosu. Posljednji meč Nadal je odigrao početkom godine na Australian Openu. Tada je predao dvoboj Amerikancu McDonaldu na prvom Grand Slam turniru godine zbog ozljede mišića lijevog kuka, a potom je, početkom zemljanog dijela sezone, nizao otkaze i odustajao od povratka tenisu u Monte Carlu, Barceloni, Madridu i Rimu.

- Ozljeda koju sam zadobio u Australiji nije se potom razvijala kako se očekivalo. Gubio sam pritom ciljeve koje sam sebi postavio, a povratak tenisu na Roland Garrosu u ovom trenutku je nemoguć. Iskreno mi je jako žao što neću biti na turniru kojeg toliko volim. Inače, posljednje godine, koje su u rezultatskom smislu bile na mojoj razini, bile su za mene vrlo teško. Moj svakodnevni život bio je, pak, na niskoj razini - rekao je Nadal te se osvrnuo na ono što mu je cilj u ovom trenutku.

GALERIJA Osijek objavio fotografije unutrašnjosti stadiona

- Stavio sam točku na ovaj dio karijere. Nisam spreman, ne mogu se natjecati na pravi način i to sam prihvatio. Sada ću pokušati regenerirati svoje tijelo i pred sebe ne stavljam datum povratka. Kada budem spreman bit ću na teniskom terenu. Kraj godine i igranje Davis Cupa možda bi mogao biti neki cilj, ali pokušat ću dočekati iduću, 2024. godinu, spreman. I to bi trebala biti moja posljednja godina u karijeri. U toj se godini želim oprostiti od svih turnira i navijača koji to zaslužuju - govorio je Nadal koji će početkom lipnja napuniti 37 godina.

Od 2005. godine Nadal nikada nije propustio igranje u Roland Garrosu kojeg je osvojio rekordnih četrnaest puta. Isto tako, u blistavoj karijeri trofeje Grand Slam pobjednika je osvajao 22 puta.

VEZANI ČLANCI:

- Mogu reći da mi je jedna od želja igrati na Olimpijskim igrama u Parizu iduće godine. Napravit ću sve kako bih iduće godine mogao biti konkurentan premda to neće biti lako nakon ovako dugačke stanke. Nisam nerealna osoba, ali nisam ni negativan. Kroz cijelu karijeru sam se borio i mislim da ne zaslužujem da kraj bude ovakav, na konferenciji za novinare. Borit ću se i dalje - zaključio je Nadal.