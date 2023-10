VIDEO Đoković se zabavlja u društvu albanske pjevačice. Kamera ih 'uhvatila' na tribinama

Reprezentacije Novog Zelanda i Južne Afrike igrale su finale Svjetskoga prvenstva u ragbiju. Ovogodišnje izdanje natjecanja održano je u Francuskoj, a pobjednici su bili Južnoafrikanci rezultatom 12-11.

Na finalu je bilo dvoje neočekivanih gostiju koje bi samo rijetki očekivali vidjeti u tandemu. U Parizu je trenutno srpski tenisač Novak Đoković (36) koji je priprema za početak posljednjeg Masters 1000 turnira ove sezone.

Novak Djokovic just got caught out in the crowd with Rita Ora 😂😂😂😂 pic.twitter.com/m9hLZ7ohfu