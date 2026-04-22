KAKVA AKCIJA

VIDEO Como podijelio Baturininu majstoriju u polufinalu Kupa: 'Hrvatska zvijezda'

Coppa Italia - Semi Final - Second Leg - Inter Milan v Como
Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS
1/3
VL
Autor
Karlo Koret
22.04.2026.
u 18:45

Como je poveo u 32. minuti kada se Ignace Van der Brempt probio po krilu i poslao povratnu loptu Baturini koji je s desetak metara pogodio za vodstvo svoje momčadi

Nogometaši Coma nisu se uspjeli plasirati u svoje prvo finale Coppa Italije u povijesti iako su u polufinalu vodili 2:0 proitv Intera. Momčad Cesca Fabregasa došla je do prednosti zahvaljujući golovima Martina Baturine i Lucasa Da Cunhe, no u 69. minuti krenuo je preokret vodeće momčadi Serie A. 

Hrvatski reprezentativac Petar Sučić prvo je dva puta asistirao Hakanu Calhanoglouu da bi potom za treći pogodak zamijenili uloge pa je Turčin asistirao Sučiću. 

Karlsruhe se oprostio od Srećka Bogdana

Como je poveo u 32. minuti kada se Ignace Van der Brempt probio po krilu i poslao povratnu loptu Baturini koji je s desetak metara pogodio za vodstvo svoje momčadi. Osim pogotkom, Baturina je navijače oduševio i nekim potezima na utakmici, a klub je na duštvenim mrežama objavio sekvencu njegovih driblinga između nekoliko igrača Intera s opisom "Hrvatska zvijezda".
Ključne riječi
Martin Baturina Inter como

