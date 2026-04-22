Prepoznajete li ovog čovjeka? Danas živi povučeno i daleko od javnosti, a nekada mu se divio svijet

Legendarni Juninho Pernambucao i danas kod mnogih nogometnih zaljubljenika budi sjećanja na majstorske golove, ponajprije one iz slobodnih udaraca kojima je obilježio osmogodišnju dominaciju u dresu francuskog Lyona. Kultni brazilski veznjak povukao se iz javnosti nakon što je krajem 2021. napustio funkciju sportskog direktora u francuskom velikanu, a u medijima se pojavljuje rijetko.

Juninho je ranije govorio o razlozima odlaska, rekavši kako se klub u kojem je proveo najslavnije dane karijere promijenio do neprepoznatljivosti: 'Lyon je izgubio svoj identitet. Više ne prepoznajem klub kakav je nekad bio. Prije smo bili obitelj, danas to više nije isti osjećaj', poručio je.

Posao sportskog direktora, koji je obavljao od 2019. godine, radio je pod golemim pritiskom, a iscrpilo ga je i to što nije imao potpunu kontrolu nad sportskim segmentom.

- Nisam imao svu moć koju ljudi misle da jesam. Događalo se mnogo toga iza kulisa što nisam mogao kontrolirati. Taj me posao iscrpio više nego što sam očekivao. Došao sam pomoći, ali u jednom sam trenutku shvatio da više ne mogu dati ono što je klubu potrebno - objasnio je Brazilac.

Danas Juninho živi povučeno, posvećen obitelji i projektima koji nemaju veze s nogometom. Izgled mu se s godinama promijenio pa ga mnogi prolaznici na ulici vjerojatno ne bi ni prepoznali.