Šok u Brazilu: Zvijezda Chelseaja teško ozlijeđena, upitan nastup na Svjetskom prvenstvu

Mladi krilni napadač Chelseaja i brazilske nogometne reprezentacije Estevao morao je napustiti subotnju utakmicu protiv Manchester Uniteda već u 16. minuti zbog ozljede zadnje lože. Prvi pregledi potvrdili su najgore predikcije, radi se o ozljedi četvrtog stupnja koja zahtijeva oporavak od dva do tri mjeseca što znači da gotovo sigurno ne bi bio spreman za početak turnira 11. lipnja.

Trener Liam Rosenior još je u subotu nakon utakmice rekao kako su Estevaa u svlačionici našli u suzama. Njegova debitantska sezona u Chelseaju, u kojoj je opravdao očekivanja najvećeg brazilskog talenta, tako je došla kraju. Estevao je u 36 nastupa za Bluesen zabio osam golova i četiri asistencije, a najviše je impresionirao u Ligi prvaka gdje je zabio tri pogotka u sedam nastupa.

Pod Carlom Ancelottijem etablirao se i kao jedan od startera u brazilskoj reprezentaciji. Dosad je upisao 11 nastupa i zabio pet pogodaka, od čega četiri u posljednja četiri susreta.

Ove sezone bio je jedan od najboljih igrača Chelseaja i zbog svoje kreativnosti i energije postao miljenik navijača. Za očekivati je kako će sljedeće godine imati još veću ulogu u momčadi. Što se Chelseaja tiče, zobg ozljeda Jamieja Bynoea-Gittensa, Colea Palmera i Joaa Pedra ostali su na samo tri napadača u Liamu Delapu, Alejandru Garnachu i Pedru Netu.