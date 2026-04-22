Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 185
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PROBLEMI ZA ANCELOTTIJA

Šok u Brazilu: Zvijezda Chelseaja teško ozlijeđena, upitan nastup na Svjetskom prvenstvu

VL
Autor
Večernji.hr
22.04.2026.
u 16:40

Trener Liam Rosenior još je u subotu nakon utakmice rekao kako su Estevaa u svlačionici našli u suzama

Mladi krilni napadač Chelseaja i brazilske nogometne reprezentacije Estevao morao je napustiti subotnju utakmicu protiv Manchester Uniteda već u 16. minuti zbog ozljede zadnje lože. Prvi pregledi potvrdili su najgore predikcije, radi se o ozljedi četvrtog stupnja koja zahtijeva oporavak od dva do tri mjeseca što znači da gotovo sigurno ne bi bio spreman za početak turnira 11. lipnja.

Trener Liam Rosenior još je u subotu nakon utakmice rekao kako su Estevaa u svlačionici našli u suzama. Njegova debitantska sezona u Chelseaju, u kojoj je opravdao očekivanja najvećeg brazilskog talenta, tako je došla kraju. Estevao je u 36 nastupa za Bluesen zabio osam golova i četiri asistencije, a najviše je impresionirao u Ligi prvaka gdje je zabio tri pogotka u sedam nastupa.

Pod Carlom Ancelottijem etablirao se i kao jedan od startera u brazilskoj reprezentaciji. Dosad je upisao 11 nastupa i zabio pet pogodaka, od čega četiri u posljednja četiri susreta. 

Ove sezone bio je jedan od najboljih igrača Chelseaja i zbog svoje kreativnosti i energije postao miljenik navijača. Za očekivati je kako će sljedeće godine imati još veću ulogu u momčadi. Što se Chelseaja tiče, zobg ozljeda Jamieja Bynoea-Gittensa, Colea Palmera i Joaa Pedra ostali su na samo tri napadača u Liamu Delapu, Alejandru Garnachu i Pedru Netu.
Ključne riječi
Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!