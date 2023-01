VIDEO Četiri Albanca zlostavljala su djevojku u Londonu: Onda je stigao UFC prvak

Bivši UFC-ov prvak u teškoj kategoriji Andrei Arlovski ispričao je jedan događaj u kojem je obranio jednu djevojku od četiri nasilnika na ulicama Londona. Bjeloruski MMA borac rekao je kako je s obitelji izašao iz restorana, a onda ugledao četiri Albanca kako mlate žensku osobu.

- S obitelji sam izašao iz restorana. Ugledao sam trojicu ili četvoricu Albanaca na ulici. Jedan je već udario djevojku, omotao je njenu kosu oko svoje šake i povlačio ju je za kosu. Izgledalo je kao da ju želi udariti koljenom u lice - rekao je bivši UFC-ov teškaški prvak.

- Došao sam do njih i rekao: 'Sretna vam Nova godina, što to radite?' Jedan od njih mi je rekao da se ne miješam, a naravno da je bio pijan. Drugi mi je stajao s lijeva i udario me tako da me zakačio po uhu. Nisam oklijevao, odgurnuo sam ga, a desnicom sam nokautirao tipa koji je držao djevojku. Desnim aperkatom sam to napravio. Nastala je tučnjava, a oni su ubrzo pobjegli. Čak je i moja supruga bila spremna napasti ih. Htjeli to ili ne, morao sam intervenirati. I sina učim da brani slabije - poručio je Arlovski.

43-godišnjak koji ima 23 pobjede u UFC-u, otkrio je kako je policija stajala sa strane te da nije napravila baš ništa.