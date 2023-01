VIDEO Skandal na dočeku Nove godine: Pijani čelnik UFC-a potukao se sa suprugom

Prvi čovjek borilačke organizacije UFC, Dana White, dospio je u središte skandala nakon što se na novogodišnjem dočeku u Meksiku sukobio sa suprugom Anne. Očevici su potvrdili da se par potukao te da su bili u alkoholiziranom stanju, Anne je jedno vrijeme plakala, nakon toga ju je White uhvatio za ruke, a onda ga je počela šamarati. Dana je potpuno poludio nakon toga i vratio joj s nekoliko šamara, ali supruga mu je uzvratila.

- Moja supruga i ja smo bili u izlasku u novogodišnjoj noći i, nažalost, to se dogodilo. Ja sam jedan od muškaraca, a čuli ste me dosta puta kako to izgovaram, koji osuđuje nasilje nad ženama, a sada, evo, pričam o tome. Mi smo u braku skoro 30 godina, znamo se od svoje 12. i očigledno je da smo prošli kroz mnoga sranja zajedno - rekao je White i nastavio:

- Imamo troje djece i ovo je jedna od situacija koje su užasne. Sramim se i trenutno smo više zabrinuti zbog djece nego zbog sebe. Totalno smo fokusirani na obitelj. Ljudi će o ovome misliti svašta i mnogi će biti u pravu. Pogotovo u mom slučaju. Nikad ne smiješ dići ruku na ženu. Moja žena i ja se volimo, dugo smo zajedno. Ovo je samo jedna od nesretnih situacija.

Snimku koja se masovno širi na društvenim mrežama možete pogledati OVDJE.