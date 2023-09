VIDEO Brutalno pretučen Bernard Tomić: Tenisača su udarali i gazili dok je bio na podu

Australski tenisač Bernard Tomić brutalno je pretučen, a lokalni mediji objavili su kratku snimku nemilog događaja. Na snimci od 16 sekundi vide se dvojica muškaraca kako stoje iznad Tomića dok ga udaraju nogama i gaze. Tenisač očajnički pokušava pokriti lice, dok ga jedan od muškaraca pokušava podići s tla i vratiti na noge.

Nekadašnji 17. najbolji tenisač svijeta teško je pretučen, a nije poznat identitet ljudi koji su ga napali, kao ni tko je sve to uspio snimiti kamerom. Video je navodno snimljen ispred salona za tetoviranje na Gold Coastu, ali nema dodatnih informacija o samom incidentu niti o tome što je dovelo do svađe.

30-godišnji tenisač je nedavno bio tek 825. igrač svijeta, ali je u posljednjih 18 mjeseci napredovao i sada je 292. na ATP listi. Bernard Tomić poznat je po raznim kontroverzama, a već je dugo u ratu sa svojim sunarodnjakom Nickom Kyrgiosom. Njih su se dvoje godinama verbalno vrijeđali, a svađa je ponovno kulminirala krajem 2022.

VIDEO

#Exclusive: Vision has emerged that appears to show tennis player Bernard Tomic being attacked outside a Gold Coast tattoo parlour. pic.twitter.com/W3VcE3Vv5t — 10 News First Sydney (@10NewsFirstSyd) September 8, 2023

Bernardov otac je iz okolice Tuzle. On je dijete Ivice i Adise. Roditelji su mu 1992. iz Husina izbjegli u Njemačku, a on je rođen u Stuttgartu. Prije dvije godine našao se u središtu pozornosti nakon što je njegova djevojka objavila kontroverznu snimku iz karantene.

Osim toga, ranije je znao izjavljivati ​​da ne voli igrati tenis i da to smatra isključivo poslom.

"U karijeri sam davao 100 posto od sebe, ali bilo je trenutaka kada sam davao i 30 posto. Kad sve izbalansirate, mislim da sam tu negdje oko 50 posto, a nisam se baš trudio, a uz to sam postigao sam sve ovo do sada. Sjajno je to što sam postigao. Nikada nisam volio tenis, to je posao za mene. Mislim da bi svatko želio sudjelovati u profesionalnom sportu i zaraditi milijune dolara s 50, 60 posto napor. Mislim da bi svatko to prihvatio", rekao je Tomić.

Tomić je zbog nesportskih izjava već ostao bez sponzora budući da je čelni čovjek s njim raskinuo suradnju.

"Ne kajem se što sam rekao. Možda je zvučalo loše, a Australci to ne vole. Ja sam iskrena osoba i govorim što mislim. Neki ljudi ne vole kada svoje emocije izražavate u drugačije", rekao je Tomić i dodao:

"U zamci sam. Moram igrati tenis. Teško da mogu biti super sretan. Samo kad bih osvojio Grand Slam trofej, bio bih stvarno sretan".