VIDEO: Brighton ponizio United, ovako loše u ligi nije bilo već 31 godinu

Nogometaši Brighton and Hove Albiona u susretu su 36. kola engleskog prvenstva na svom terenu deklasirali Manchester United s nevjerojatnih 4-0 (1-0).

Foto: Gareth Fuller/PRESS ASSOCIATION Manchester United's Cristiano Ronaldo appears dejected after the Premier League match at the AMEX Stadium, Brighton.

Domaći su poveli dalekometnim udarcem Caiceda (15) koji je iznenadio De Geu, da bi susret bio riješen početkom drugog dijela kada je Brighton za 11 minuta postigao tri pogotka. Prvo je Cucurella (49) zakucao loptu pod gredu, zatim je upravo on bio inicijator akcije koju je pogotkom zaključio Gross (57), da bi period iz noćne more za United zaključio Trossard (60).

Brighton je sada deveti na ljestvici s 47 bodova te će zasigurno ove sezone ostvariti najbolji plasman u prvoj ligi u klupskoj povijesti, dok je United šesti s 58 bodova.

Sve pogotke na utakmici pogledajte OVDJE.

Ranije u subotu su nogometaši Chelseaja još jednom kiksali odigavši na svom Stamford Bridgeu samo 2-2 (0-0) protiv Wolverhamptona iako su do 79. minute imali prednost od 2-0. Chelsea je poveo s dva brza pogotka Lukakua (56-11m, 58), prvoga je psotigao iz kaznenog udarca kojega je sam i izborio, a drugoga odmah potom nakon što ga je uposlio Pulišić iskoristivši pogrešku kapetana gostiju Coadiyja. No, "vukovi" su smanjili na 2-1 preciznim udarcem Trincaoa (79), da bi se u posljednjim sekundama utakmice Coady (90+7) iskupio za pogrešku i udarcem glavom poravnao na 2-2.

Treći Chelsea sada ima 67 bodova, samo četiri više od četvrtog Arsenala i šest više od petog Tottenham Hotspura koji su odigrali po susret manje te "pavima" više nije osigurano jedno od prva četiri mjesta koja vode u Ligu prvaka sljedeće sezone. Hrvatski reprezentativni veznjak Mateo Kovačić odigrao je čitav susret za Chelsea. Wolverhampton je osmi s 50 bodova

Foto: Jonathan Moscrop Mateo Kovacic of Chelsea FC during the warm up prior to the UEFA Champions League match at the Bernabeu, Madrid.

Minimalnim 0-1 (0-1) porazom na gostovanju kod Crystal Palacea Watford je izgubio i teoretske izglede za ostanak u Premier ligi te se pridružio Norwich Cityju na putu u drugu ligu. Jedini gol na utakmici postigao je Zaha (31-11m). Pretposljednji Watford tako je ostao na 22 boda, nedostižnih 12 manje od 16. Burnleya i 17. Leeds Uniteda koji drže posljednja mjesta koja osiguravaju ostanak.

Burnley je uvelike kompromitirao svoje izglede za spas, nizu pozitivnih rezultata došao je kraj domaćim 1-3 (0-2) porazom od Aston Ville. Gosti iz Birminghama poveli su sa 3-0 preko Ingsa (7), Buendije (31) i Watkinsa (52), da bi Cornet (90+1) samo ublažio poraz domaćih.

Burnley do kraja sezone ima za odigrati još tri utakmice, Leedsu su preostale četiri, a 18. Evertonu, koji ima dva boda manje, još pet. Od ta tri sastava jedan će se pridružiti Norwichu i Watfordu na putu u drugu ligu. Na čelu je Manchester City s 83 boda, jednim više od drugog Liverpoola.