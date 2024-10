VIDEO Boksač napravio nešto nevjerojatno tijekom meča, odmah dobio doživotnu suspenziju

Na društvenim mrežama se pojavila snimka s jedne boksačke priredbe u Tajlandu na kojoj je MMA borac Idris Abdurashidov ‘high kickom’ nokautirao protivnika, piše Croring.

Naime, 21-godišnji Čečenac (4-0 u MMA-u), koji je početkom rujna imao prvi meč u ONE Championshipa, nedavno je imao i svoj boksački debi.

Abdurashidov je boksao protiv neporaženog Iranca Baghera Farajija u meču dogovorenom na četiri runde.

Undefeated ONE featherweight Idris Abdurashitov was disqualified yesterday for knocking out his opponent (Bagher Faraji) with a head kick during a boxing match. pic.twitter.com/vxBbRPJXi9