Zlatko Dalić: Danas nismo izgledali dobro, moramo ovo analizirati i popraviti se

Hrvatski nogometni izbornik Zlatko Dalić prokomentirao je poraz od Belgije (0:2) na Rujevici u pretposljednjoj provjeri uoči Svjetskog prvenstva.

- Čestitam protivniku, bio je bolji u svim segmentima. Danas nismo izgledali dobro, puno je bolje to izgledalo na treningu. Nezgodan poraz, moramo izvući pouke iz ovoga. Dokua nismo duplirali kada smo primili gol, moramo biti bolji u fazi obrane i na tome ćemo raditi puno. Napravimo prekršaj na 30 metara, a onda raspravljamo sa sucem umjesto da idemo u blok. Nakon toga primimo gol. Idemo sada ovo analizirati, popraviti, imamo već za par dana novu utakmicu. Nadam se da ćemo biti bolji - rekao je Dalić za Novu TV i dodao:

- Neću govoriti o pojedincima, ali smo rekli da želimo dati šansu svima. Najvažnije nam je kroz utakmice vratiti Modrića, Kovačića i Gvardiola jer im nedostaje utakmice. Drugi će dobiti svi šansu i na njima je da se nametnu. Baturina je bio jako dobar i angažiran, možda naš najkonkretniji igrač u napadu.

Dalić je zatim prokomentirao drugo poluvrijeme.

- Vidjeli ste kada napravite 10 izmjena da to sve poremeti i to nije lako. Radit ćemo, moramo se popraviti i biti bolji. Poraz koji će nas sigurno boljeti, ali moramo izvući iz njega pouke.