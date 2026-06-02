Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 217
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
REAKCIJA IZBORNIKA

Zlatko Dalić: Danas nismo izgledali dobro, moramo ovo analizirati i popraviti se

Rijeka: Prijateljska utakmica Hrvatske i Belgije uoči Svjetskog prvenstva
Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
02.06.2026.
u 21:10

- Danas nismo izgledali dobro, puno je bolje to izgledalo na treningu. Nezgodan poraz, moramo izvući pouke iz ovoga. Dokua nismo duplirali kada smo primili gol, moramo biti bolji u fazi obrane i na tome ćemo raditi puno. Napravimo prekršaj na 30 metara, a onda raspravljamo sa sucem umjesto da idemo u blok.

Hrvatski nogometni izbornik Zlatko Dalić prokomentirao je poraz od Belgije (0:2) na Rujevici u pretposljednjoj provjeri uoči Svjetskog prvenstva.

- Čestitam protivniku, bio je bolji u svim segmentima. Danas nismo izgledali dobro, puno je bolje to izgledalo na treningu. Nezgodan poraz, moramo izvući pouke iz ovoga. Dokua nismo duplirali kada smo primili gol, moramo biti bolji u fazi obrane i na tome ćemo raditi puno. Napravimo prekršaj na 30 metara, a onda raspravljamo sa sucem umjesto da idemo u blok. Nakon toga primimo gol. Idemo sada ovo analizirati, popraviti, imamo već za par dana novu utakmicu. Nadam se da ćemo biti bolji - rekao je Dalić za Novu TV i dodao:

- Neću govoriti o pojedincima, ali smo rekli da želimo dati šansu svima. Najvažnije nam je kroz utakmice vratiti Modrića, Kovačića i Gvardiola jer im nedostaje utakmice. Drugi će dobiti svi šansu i na njima je da se nametnu. Baturina je bio jako dobar i angažiran, možda naš najkonkretniji igrač u napadu.

Dalić je zatim prokomentirao drugo poluvrijeme.

- Vidjeli ste kada napravite 10 izmjena da to sve poremeti i to nije lako. Radit ćemo, moramo se popraviti i biti bolji. Poraz koji će nas sigurno boljeti, ali moramo izvući iz njega pouke.
Ključne riječi
SP 2026. Hrvatska reprezentacija Zlatko Dalić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!