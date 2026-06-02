Evo kako su mediji iz Srbije i BiH ispratili poraz Hrvatske: 'Predstava kockastih nikako ne obećava'

Nogometne reprezentacije Hrvatske i Belgije su tijekom priprema za skorašnje Svjetsko prvenstvo odigrale na Rujevici prijateljsku utakmicu, a gosti su slavili s 2:0. Po jedan pogodak u svakom je poluvremenu postigla Belgija za pobjedu u Rijeci. U 38. minuti je prvi gol na ogledu postigao Youri Tielemans, dok je sve zaključeno kada je u 96. Romelu Lukaku bio strijelac za konačnih 2:0.

O ovom porazu Hrvatske izvještavaju i mediji u regiji.

"Hladan tuš za vatrene na Rujevici: Belgija srušila Hrvatsku u Rijeci", navodi Kurir, dok Blic dodaje: "Belgija opomenula Hrvate pred Svjetsko prvenstvo: Predstava kockastih u Rijeci nikako ne obećava".

"Belgija savladala Hrvatsku u Rijeci pred početak Svjetskog prvenstva", piše portal Radiotelevizije Srbije, a B92 navodi da "bilo prilika na obje strane dvaju sudionika Svjetskog prvenstva, vatreni su mogli barem do izjednačenja, ali Thibaut Courtois ostao je nesavladan".

O utakmici Hrvatske piše se i u BiH.

"Hrvatska podbacila pred svojim navijačima, poražena je od Belgije u prvom testu za SP", navodi sarajevski portal Klix, a SportSport donosi naslov "Rujevica ogolila probleme Hrvatske: Eksperiment završio neuspjehom".