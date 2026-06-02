Trebao je biti jaka uzdanica svoje reprezentacije: Ozlijedio se na zagrijavanju i propušta Mundijal

Iza Christopha Baumgartnera odlična je prva sezona u dresu njemačkog Leipziga. 26-godišnji ofenzivni vezni igrač zabio je 17 golova i dodao devet asistencija za momčad koja je završila treća u Bundesligi. Vrijednost na Transfermarktu porasla mu je na velikih 40 milijuna eura i trebao je biti glavno napadačko oružje Austrije na predstojećem Svjetskom prvenstvu.

Nažalost po njega i austrijsku reprezentaciju, Baumgartner se ozlijedio na zagrijavanju uoči pretposljednje pripremne utakmice protiv Tunisa (pobjeda 1:0). U taboru reprezentacije nadali su se kako će pretrage pokazati kako se ne radi o ozljedi teže prirode, ali pregledi su pokazali kako nema šanse da zaliječi ozljedu na vrijeme. Tako je ostao bez nastupa na Mundijalu samo 15 dana prije prve utakmice Austrije.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Baumgartner je u dresu Austrije dosad upisao 58 nastupa i zabio impresivnih 19 golova. Najskuplji je igrač reprezentacije koja je na Svjetskom prvenstvu smještena u skupinu J s Argentinom, Alžirom i Jordanom.

Austrija prvu utakmicu na Mundijalu igra 17. llpnja protiv Jordana. Pet dana kasnije slijedi im susret s favoritom skupine Argentinom, dok će 28. lipnja zaključiti nastup u skupini protiv Alžira.