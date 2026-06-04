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Predsjednik turskog velikana osuđen na dvije i pol godine zatvora, dobio i novčanu kaznu

FILE PHOTO: UEFA Europa League - Play Off - First Leg - Fenerbahce v Nottingham Forest
UMIT BEKTAS/REUTERS
VL
Autor
Hina
04.06.2026.
u 19:01

Predsjednik turskog giganta optužen je i osuđen zbog prikazivanja oglasa za ilegalne stranice za klađenje na video-platformi vlastite tvrtke

Turski sud je osudio 61-godišnjeg Sadettina Sarana, predsjednika Fenerbahcea, na zatvorsku kaznu zbog poticanja na ilegalno klađenje, objavila je tamošnja novinska agencija Anadolu.

Saran je osuđen na dvije i pol godine uz novčanu kaznu od 10.500 eura. Istovjetnu je kaznu dobio i jedan od njegove braće.

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Saran, inače rođen u Denveru, 34. je po redu predsjednik Fenerbahcea, a zbog izrečene bi kazne trebao tu dužnost napustiti tijekom lipnja.

Predsjednik turskog giganta optužen je i osuđen zbog prikazivanja oglasa za ilegalne stranice za klađenje na video-platformi vlastite tvrtke. Saran je opovrgnuo optužbe te je najavio žalbu na izrečenu mu kaznu.
Ključne riječi
zatvorska kazna predsjednik kluba Fenerbahče

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