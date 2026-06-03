Od omiljenog Edina Avdića oprostio se i Aco Petrović: 'Dogovorili smo još jedan podcast...'

Smrt 46-godišnjeg Edina Avdića šokirala je regiju. Bosanskohercegovački sportski novinar bio je vjerojatno i najpoznatiji košarkaški komentator na ovim prostorima. U mladosti se bavio košarkom prije nego što je diplomirao s Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, a to je znanje prenio i u kasniju profesiju.

Navijači su ga obožavali zbog strasti s kojom je radio svaki prijenos te je prerastao u omiljenog komentatora Eurolige, ABA lige i NBA lige. Od njega se opraštaju brojna velika imena, ponajviše iz svijeta košarke, a posljednji koji se oglasio bio je hrvatski stručnjak Aleksandar Petrović:

'Poštovao je veće igrače, a u igri nije bilo nikakvog straha' - Mario Tokić o mladom Modriću Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Prije svega par mjeseci snimili smo podcast u Zagrebu, ali je pao i dogovor, da moramo snimiti nastavak jer puno tema nismo stigli otvoriti. Nažalost, tvoj prerani odlazak nam je pokvario planove. Regionalna košarka, bez tebe je, puno siromašnija Počivaj u miru, EDINE - napisao je Petrović.

Prije svega par mjeseci snimili smo podcast u Zagrebu, ali je pao i dogovor, da moramo snimiti nastavak jer puno tema nismo stigli otvoriti. Nažalost, tvoj prerani odlazak nam je pokvario planove. Regionalna košarka, bez tebe je, puno siromašnija🏀💔 Počivaj u miru, EDINE🙏 pic.twitter.com/ecYPjHP7zd — Aleksandar Petrović (@petrov_aco) June 3, 2026

Među onima koji su se oprostili je i bivši BiH košarkaš Mirza Teletović. Upravo je on bio protagonist Avdićeve najpoznatije rečenice u eteru. "Teletović, iz svlačionice, sa parkinga" - vikao je nakon njegove trice na utakmici BiH i Litve odigrane na Eurobasketu 2013.

- Druže i brate moj. Ne mogu vjerovati da više nisi sa nama, a prije dva dana smo se čuli, jedan drugom Bajram čestitali... Bitan si dio moje karijere i da nije one tvoje čuvene rečenice: 'S parkinga', možda ne bi bilo ni mene ovakvog. A što je još važnije, moja obitelj i ja smo te doživljavali kao najvoljenijeg. Ostavio si prazninu u našim srcima i neizbrisiv trag u našim životima. Volim te brate. Počivaj u miru i rahmet tvojoj lijepoj duši - rekao je Teletović.