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LEGENDARNI KOMENTATOR

Od omiljenog Edina Avdića oprostio se i Aco Petrović: 'Dogovorili smo još jedan podcast...'

Screenshot/X
VL
Autor
Večernji.hr
03.06.2026.
u 21:46

Navijači su ga obožavali zbog strasti s kojom je radio svaki prijenos te je prerastao u omiljenog komentatora Eurolige, ABA lige i NBA lige

Smrt 46-godišnjeg Edina Avdića šokirala je regiju. Bosanskohercegovački sportski novinar bio je vjerojatno i najpoznatiji košarkaški komentator na ovim prostorima. U mladosti se bavio košarkom prije nego što je diplomirao s Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, a to je znanje prenio i u kasniju profesiju.

Navijači su ga obožavali zbog strasti s kojom je radio svaki prijenos te je prerastao u omiljenog komentatora Eurolige, ABA lige i NBA lige. Od njega se opraštaju brojna velika imena, ponajviše iz svijeta košarke, a posljednji koji se oglasio bio je hrvatski stručnjak Aleksandar Petrović:

'Poštovao je veće igrače, a u igri nije bilo nikakvog straha' - Mario Tokić o mladom Modriću

- Prije svega par mjeseci snimili smo podcast u Zagrebu, ali je pao i dogovor, da moramo snimiti nastavak jer puno tema nismo stigli otvoriti. Nažalost, tvoj prerani odlazak nam je pokvario planove. Regionalna košarka, bez tebe je, puno siromašnija Počivaj u miru, EDINE - napisao je Petrović.

Među onima koji su se oprostili je i bivši BiH košarkaš Mirza Teletović. Upravo je on bio protagonist Avdićeve najpoznatije rečenice u eteru. "Teletović, iz svlačionice, sa parkinga" - vikao je nakon njegove trice na utakmici BiH i Litve odigrane na Eurobasketu 2013.

- Druže i brate moj. Ne mogu vjerovati da više nisi sa nama, a prije dva dana smo se čuli, jedan drugom Bajram čestitali... Bitan si dio moje karijere i da nije one tvoje čuvene rečenice: 'S parkinga', možda ne bi bilo ni mene ovakvog. A što je još važnije, moja obitelj i ja smo te doživljavali kao najvoljenijeg. Ostavio si prazninu u našim srcima i neizbrisiv trag u našim životima. Volim te brate. Počivaj u miru i rahmet tvojoj lijepoj duši - rekao je Teletović.
Ključne riječi
oproštaj Aco Petrović smrt Edin Avdić

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