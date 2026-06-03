Alen Babić stao u Martinjakovu obranu nakon udaranja suparnika: 'Što radimo... Kao da je ubio desetoro djece'

Hrvatski borac u boksu bez rukavica Marko Martinjak uhićen je nakon što je na malonogometnom turniru Goat League udario suparnika, profesionalnog nogometaša Tomislava Mrkonjića i zadao mu teške tjelesne ozljede. Martinjak se ubrzo nakon događaja ispričao. Tvrdi i kako ga je Mrkonjić provocirao i spominjao mu majku prije udarca.

Reakcije na nemili događaj stižu sa svih strana, a uz Martinjaka su stali poznati hrvatski MMA trener Goran Babić Hambi i nogometaš Dinama Marko Soldo. Njima dvojici pridružio se i boksač, bivši izazivač za titulu WBC svjetskog prvaka, Alen Babić na svom profilu na Instagramu:

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- Što ste vi napravili čovjeku...jer je na sportskom natjecanju "tutnuo" u glavu nogometaša. Ovo je strašno... Ne mogu to više gledati i šutjeti. Martinjak je dobar dečko, prošao je pakao od života u najtežem sportu. Ajde, drugom najtežem jer boks nateži, ali ovaj njegov je jako blizu. Što ste vi napravili od čovjeka... Kao da je ubio desetero djece, kao da je cijeli autobus djece skrenuo s ceste. Katastrofa kakva smo mi država postali - rekao je Babić pa se dotaknuo i Mrkonjića:

- Taj nogometaš koji je primio "strašne" ozljede... "Tutnuo" ga je glavom, koliko ga je mogao ozlijediti? Pričaju o unutarnjem krvarenju, ma o čemu vi pričate? Svaki normalan muškarac je barem jednom u svom životu slomio nos, a da to ni ne zna. Ja sam slomio nos više od deset puta i imao već četiri operacije. I što bih trebao? Tražiti odštetu od svih boksača koji su me oštetili.

Za kraj je rekao:

- Pustite čovjeka na miru. Martinjak, najveća podrška na svijetu. Rade ti takvu glupost, a čovjek je, na kraju krajeva, i sâm rekao da mu je žao. Što sad? Neka se javi taj nogometaš i kaže koliko novaca traži za svoje duševne boli. To će mu zarasti za 12 dana. Ja sam sparirao s Markom Milunom tjedan dana nakon operacije nosa. Znači, koliko treba da zaraste nos? Ako ga i ide operirati, a vjerojatno neće, zarast će mu za dva tjedna. O čemu pričamo, dajte ljudi smirite se. Pustite Martinjaka, Martinjak je kralj.