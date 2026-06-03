Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 193
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
JOŠ BURNIH REAKCIJA

Alen Babić stao u Martinjakovu obranu nakon udaranja suparnika: 'Što radimo... Kao da je ubio desetoro djece'

Zagreb: Trening Alena Babića na Velesajmu
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
03.06.2026.
u 20:00

"Ovo je strašno... Ne mogu to više gledati i šutjeti. Martinjak je dobar dečko, prošao je pakao od života u najtežem sportu. Ajde, drugom najtežem jer boks nateži, ali ovaj njegov je jako blizu"

Hrvatski borac u boksu bez rukavica Marko Martinjak uhićen je nakon što je na malonogometnom turniru Goat League udario suparnika, profesionalnog nogometaša Tomislava Mrkonjića i zadao mu teške tjelesne ozljede. Martinjak se ubrzo nakon događaja ispričao. Tvrdi i kako ga je Mrkonjić provocirao i spominjao mu majku prije udarca.

Reakcije na nemili događaj stižu sa svih strana, a uz Martinjaka su stali poznati hrvatski MMA trener Goran Babić Hambi i nogometaš Dinama Marko Soldo. Njima dvojici pridružio se i boksač, bivši izazivač za titulu WBC svjetskog prvaka, Alen Babić na svom profilu na Instagramu:

'Poštovao je veće igrače, a u igri nije bilo nikakvog straha' - Mario Tokić o mladom Modriću

- Što ste vi napravili čovjeku...jer je na sportskom natjecanju "tutnuo" u glavu nogometaša. Ovo je strašno... Ne mogu to više gledati i šutjeti. Martinjak je dobar dečko, prošao je pakao od života u najtežem sportu. Ajde, drugom najtežem jer boks nateži, ali ovaj njegov je jako blizu. Što ste vi napravili od čovjeka... Kao da je ubio desetero djece, kao da je cijeli autobus djece skrenuo s ceste. Katastrofa kakva smo mi država postali - rekao je Babić pa se dotaknuo i Mrkonjića:

- Taj nogometaš koji je primio "strašne" ozljede... "Tutnuo" ga je glavom, koliko ga je mogao ozlijediti? Pričaju o unutarnjem krvarenju, ma o čemu vi pričate? Svaki normalan muškarac je barem jednom u svom životu slomio nos, a da to ni ne zna. Ja sam slomio nos više od deset puta i imao već četiri operacije. I što bih trebao? Tražiti odštetu od svih boksača koji su me oštetili.


Za kraj je rekao:

- Pustite čovjeka na miru. Martinjak, najveća podrška na svijetu. Rade ti takvu glupost, a čovjek je, na kraju krajeva, i sâm rekao da mu je žao. Što sad? Neka se javi taj nogometaš i kaže koliko novaca traži za svoje duševne boli. To će mu zarasti za 12 dana. Ja sam sparirao s Markom Milunom tjedan dana nakon operacije nosa. Znači, koliko treba da zaraste nos? Ako ga i ide operirati, a vjerojatno neće, zarast će mu za dva tjedna. O čemu pričamo, dajte ljudi smirite se. Pustite Martinjaka, Martinjak je kralj.
Ključne riječi
Boksač uhićenje Marko Martinjak Alen Babić

Komentara 2

Pogledaj Sve
NO
Normalniživot
20:33 03.06.2026.

Nitko od vas iz borilačkih "sportova" nije pri sebi. Treba vas izolirati od društva.

LJ
Ljeto2023
20:33 03.06.2026.

Samo ga vi branite...sutra će ubiti boga u nekom ko se ne bavi sportom, a onda ćete se svi čuditi...što znači prošao je pakao u životu??? Zar mu to daje pravo da se iživljava na nekom slabijem Nema opravdanja...bek se sad malo hladi

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

OMILJENO LICE

Legenda koja se smiješila u porazu: životna priča princa gimnastike koji je odbio živjeti u slavi

Predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Marijo Možnik sastao se u Zagrebu s Li Ningom, jednim od najvećih gimnastičara svih vremena i osvajačem šest olimpijskih medalja – tri zlatne, dvije srebrne i jedne brončane. Nakon završetka svoje iznimne sportske karijere, Li Ning izgradio je uspješnu poslovnu priču te danas vodi jednog od najpoznatijih proizvođača sportske opreme u svijetu

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!