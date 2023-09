Veštić odgovara na optužbe: 'Prozivanjem potvrđuju da nisu potpisali nijedan sponzorski ugovor'

Nakon što je Svjetska atletska federacija (WA) oduzela Hrvatskoj organizaciju Svjetskog prvenstva u krosu koje se trebalo održati u Medulinu i Puli sljedeće godine, članovi Lokalnog organizacijskog odbora i partnera u projektu AK Maratona obrušili su se na Ivana Veštića, predsjednika Hrvatskog atletskog saveza, označivši ga za glavnog krivca gubitka tog natjecanja

Motiv – vlastita korist?

– Nažalost, Svjetska atletska federacija donijela je takvu odluku i raskinula je ugovor koji je bio sklopljen s Hrvatskim atletskim savezom i AK Maratonom 2000. Tim su ugovorom uloge u organizaciji prvenstva bile jasno podijeljene na način da je HAS obvezni sudionik manifestacije takve razine po samoj svojoj funkciji nacionalnog atletskog saveza, dok je AK Maraton 2000 imao ulogu host partnera, što je zapravo institucija koja se obraća savezu radi kandidature za natjecanje, a ona sama financira taj događaj. Samo prvenstvo je Svjetska atletska federacija dodijelila Hrvatskoj na temelju prijave koja nas je obvezivala da ćemo upravo tako natjecanje i organizirati, a sastavni je dio te prijave budžet natjecanja i financijski plan za pokriće budžeta. Svjetska atletska federacija je ustvrdila da se ti temeljni zahtjevi ne ispunjavaju adekvatno jer je AK Maraton vršio izmjene budžeta i jer se financijski plan pokazao nedostatan – rekao je Ivan Veštić.

O kakvoj nepravilnosti u postupanju govorite?

– Prije svega potrebno je istaknuti da je AK Maraton 2000 i njegov predsjednik Robert Franjković predstavio inicijativu za ovaj projekt u kojoj je HAS odmah prepoznao prednosti za promidžbu Hrvatske i dobrobit hrvatske atletike. Stoga nije bilo dvojbe hoće li HAS podržati tu inicijativu. Franjković je sastavio prijavu i budžet natjecanja koji je iznosio 2,5 milijuna dolara, a poslije je HAS doznao da je taj iznos smanjio na dva milijuna dolara, pa i manje. Osim toga je predstavio financijski plan za pokriće tog iznosa. S vremenom se, međutim, pokazalo da se tu nije radilo o financijskom planu, nego prije o popisu želja. Franjković je radio na organizaciji tog prvenstva, no podrazumijevao je da sva plaćanja snosi HAS. Tako je, primjerice, ponudio HAS-u da izabere i plati između jedne ponude za izradu logotipa u iznosu od 2000 eura i druge u iznosu od 1000 eura. HAS je sam zatražio ponude po stvarnim tržišnim cijenama i platio izradu logotipa ukupno 200 eura. Ili je, primjerice, Franjković otputovao u Australiju s Elvisom Peršićem, Tinom Požgajčićem, Mihaelom Idžakovićem. Trošak tog putovanja predvidjeli su budžetom i očekivali da plati HAS. A zašto su otputovali? Da se bolje upoznaju s načinom organiziranja natjecanja? Nakon toga u HAS-u više nije bilo dvojbe da njihov motiv nije dobrobit atletike, već možda i vlastita korist.

U javnosti je rečeno da je osnovni razlog za gubitak ovog prvenstva nedostatak financijskih sredstva?

– U javnosti su iznesene mnoge neprovjerene informacije. Nažalost, točno je da ovo prvenstvo nije bilo financijski u potpunosti osigurano. Ljudi koji su radili na ovom projektu govore o zajamčenom iznosu iz lokalnih izvora financiranja, dakle Grada Pule i Općine Medulin te Istarske županije i njihovih turističkih zajednica u iznosu od 520.000 eura. Kada smo uočili znakove da bi moglo biti nepravilnosti, donijeli smo odluke koje su značile velike promjene. Odlučili smo promijeniti sastav Lokalnog organizacijskog odbora koji ima velike operativne ovlasti te smo postavili Marija Bratulića za predsjednika tog odbora. Na njegov službeni upit ovim lokalnim zajednicama doznajemo da je zapravo osigurano samo 160.000 eura u turističkim zajednicama Pule i Medulina. Sada Peršić i Franjković sazivaju press konferencije i predstavljaju Mezulića članom Lokalnog organizacijskog odbora, što on nikada nije bio. I druge je odluke HAS donio koje se tom društvu nisu sviđale, poput inzistiranja na financijskoj disciplini. Znate li kako su reagirali? Poslali su nam dopis sa zahtjevom da se njihov rad na projektu honorira i to u iznosu od 26.000 eura za Franjkovića i 26.000 eura za Peršića, uz naknadu troškova i isplatu bonusa. Kada govorimo o sredstvima financiranja prvenstva, želim se osvrnuti na prozivanja da bi se enormni iznosi ostvarili od sponzora, od mass race i masters utrka, od prodaje reklamnih proizvoda i sličnog. Suprotno takvim senzacionalističkim tvrdnjama, jako je važno razjasniti da je dovođenje sponzora, marketing i promidžba zaduženje upravo host partnera, odnosno AK Maratona. Smiješno je da Franjković i Peršić sada prozivaju HAS kada je to bila njihova zadaća. Tim prozivanjem potvrđuju da ništa nisu poduzeli te da nijedan sponzorski ugovor nije potpisan. Sasvim je jasno da na prihodima od prodaje proizvoda s logotipom prvenstva nijedan ozbiljan organizator ne može stvarati računicu. Franjković je za stavku prodaje proizvoda predvidio čisti profit od 50.000 dolara. Koliko se majica ili šalica s logotipom krosa mora prodati da takav iznos preostane kao čista zarada?

Ne razmišljam o ostavci

A što je HAS poduzeo na ostvarenju Svjetskog prvenstva u krosu? Savez se proziva za potpunu pasivnost u tom projektu, pa čak i da je opstruirao ovo prvenstvo.

– Takve tvrdnje su apsolutno netočne. HAS je, kao što sam već rekao, prigrlio inicijativu da se u Hrvatskoj održi veliko sportsko natjecanje. Povezali smo stručnjaka za izradu elaborata s Franjkovićem, za natječaj Ministarstva turizma i sporta na kojemu je za prvenstvo dodijeljeno 950.000 eura. No, u trenutku kada se pojavila sumnja da bi daljnjim pristupom ovaj projekt stvorio obveze koje bi financijski teretile HAS, nije bilo dvojbe da se to neće dopustiti. AK Maraton i Peršić nekoliko su puta pozvani na transparentnost i odgovornost, da ne stvaraju dogovore samostalno i ne preuzimaju obveze koje će teretiti Savez. Na te su se pozive jednostavno oglušili, potpuno su ignorirali mene kao predsjednika HAS-a i Bratulića kao predsjednika LOC-a. Svjetska atletska federacija uočila je te nepravilnosti, o tome smo razgovarali na sastanku s predstavnikom te federacije g. Ridgeonom u Budimpešti, a na koncu je Svjetska atletska federacija i ukazala na ovaj odnos između HAS-a i hosta u svojoj odluci o raskidu.

Razmišljate li o ostavci?

– Apsolutno ne razmišljam. Dapače, još sam više motiviran brinuti se o našim atletičarima, trenerima, njihovim pripremama, atletskim klubovima i pripremama za Olimpijske igre. Potpuno je neprihvatljivo da moju ostavku zahtijevaju oni akteri koji svoj posao nisu obavili zadovoljavajuće. Mislim da sam o tome već govorio, no da budem potpuno jasan. U trenutku kada nekoliko mjeseci prije održavanja prvenstva doznajemo da nedostaje otprilike 700.000 eura za pokriće budžeta, donosimo odluku o promjeni sastava Lokalnog organizacijskog odbora. Franjkovića i Peršića nismo potpuno isključili, ali smo im ograničili ovlasti kojima bi mogli stvarati obveze za Savez te smo postavili Bratulića za predsjednika LOC-a. Umjesto suradnje, oni ne komuniciraju s Bratulićem, bave se i dalje prvenstvom kao da HAS-a kao krovne institucije uopće nema, i odluka Svjetske atletske federacije rezultat je toga.

